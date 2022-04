Albano Carrisi, la telefonata alla figlia Ylenia pochi giorni prima della scomparsa: emergono delle clamorose verità dal passato

La scomparsa di Ylenia rappresentò la causa della fine dell’amore tra Albano Carrisi e Romina Power. I due coniugi, insieme da quasi trent’anni, non riuscirono a superare il dolore sconvolgente della perdita della figlia, preferendo intraprendere strade diverse.

Come andarono realmente le cose nelle settimane antecedenti alla sparizione è noto a tutti. Ylenia, 23enne, era partita alla volta del Belize (America Centrale) con il desiderio di scrivere un libro proprio su quegli artisti di strada che, dal suddetto paese, finiscono per approdare a New Orleans (Louisiana).

A partire dal 1 gennaio 1994 – giorno dell’ultima telefonata tra Ylenia e i suoi familiari -, la giovane scompare senza lasciare alcuna traccia dietro di sé. Solo a distanza di anni siamo venuti a conoscenza di un dettaglio importantissimo relativo ai giorni che precedettero la sparizione: si tratta di una lite che la 23enne ebbe proprio con il padre Albano.

Albano, la telefonata alla figlia Ylenia poco prima della scomparsa: la verità emerge soltanto oggi

La responsabilità della sparizione di Ylenia Carrisi, inizialmente, venne attribuita al trombettista Alexander Masakela. La 23enne, che lo aveva conosciuto mesi prima nella città di New Orleans, aveva deciso di raggiungerlo a distanza di pochissimo dal suo arrivo nel Belize.

Il musicista di strada, in seguito, venne scagionato per mancanza di prove, eppure la sua persona non convinse mai del tutto i genitori della giovane, Romina e Albano. Proprio quest’ultimo, nella giornata del 31 dicembre 1993, aveva avuto una forte discussione con la figlia a causa di Masakela. Ylenia, pochi giorni dopo essere atterrata nel Belize, si era infatti già diretta a New Orleans per incontrare il trombettista.

Albano, in quell’occasione, non mancò di rimproverare la figlia per via delle sue frequentazioni. A detta dell’artista, Alexander era una persona completamente inaffidabile. Un litigio brusco, quello tra padre e figlia, che si risolse il giorno seguente con la telefonata del 1 gennaio 1994, durante la quale, tra Albano e Ylenia, sembrava essere tornato il sereno.

Un dettaglio che sicuramente pochi di voi conoscevano, e che ha portato gli investigatori ad interrogarsi sull’ipotesi del suicidio. Che la lite con il cantante abbia potuto portare Ylenia a commettere un gesto estremo? Una domanda che, stando a quanto emerso dalle indagini durante gli anni, è destinata a rimanere senza risposta.