Alberto Matano, ecco chi è il compagno del conduttore de La Vita in Diretta

Alberto Matano ‘pizzicato’ dai paparazzi insieme al suo compagno, ecco le indiscrezioni riportate dai rotocalchi

Al timone de ‘La Vita in diretta’, su Rai Uno, Alberto Matano si sta confermando uno dei conduttori televisivi più amati d’Italia. Il giornalista calabrese, 49 anni, è un personaggio entrato da tempo nelle case di tutti gli italiani, per la sua grande professionalità, serietà, ma anche empatia.

E’ suo il volto che nel contenitore pomeridiano della rete pubblica racconta l’attualità, dalla politica alle ultime notizie fino ai casi di cronaca, inclusi i più delicati. Al servizio del programma, tutta la sua esperienza, maturata in anni di conduzione al TG1, in cui era stato molto apprezzato.

Alberto ha un folto seguito di followers su Instagram – oltre 183 mila – ed è benvoluto dai telespettatori e dalla community, oltre che per come svolge il suo lavoro, anche per la sua umanità. Che ha messo a nudo di recente facendo coming out, trovando il sostegno dei suoi fan che ne hanno apprezzato la delicatezza nel parlare della sua vita privata e insieme la sua determinazione.

A proposito del suo compagno, cui ha solo accennato in una intervista al settimanale ‘Sette’ del ‘Corriere della Sera’, per ora ha mantenuto uno stretto riserbo. Ma inizia a filtrare qualche informazione in più.

Alberto Matano, lo scatto sul settimanale che lo ritrae insieme all’uomo della sua vita: chi è

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Una prima presunta immagine del compagno di Matano è stata diffusa infatti dal settimanale ‘Diva e Donna’. I due erano insieme all’esterno di un noto ristorante di Roma.

Il rotocalco riferisce che il compagno di Matano si chiamerebbe Roberto e sarebbe un 55enne, di professione avvocato. Il conduttore, tuttavia, non ha confermato per il momento queste indiscrezioni.

Da parte sua, probabilmente, c’è ancora la volontà di mantenere il riserbo sugli aspetti più intimi della sua sfera personale e privata. Una cosa assolutamente comprensibile.