Alberto di Monaco ha salutato il principato partendo per un viaggio in occasione di un evento importante. Durante il soggiorno però è stato assalito da sentimenti di tristezza.

Dopo i mesi di bufera, Alberto di Monaco lascia il principato. Mentre sono inarrestabili le fughe di notizie sulla sua crisi con Charlene, che sembra essersi sposata in Corsica, ha fatto i bagagli per prendere parte a un’importante manifestazione italiana.

Da mesi la coppia è al centro del gossip in merito alle criticità affrontate. Prima per via della misteriosa malattia che ha colpito l’ex nuotatrice portandola a un luogo ricovero, poi per il loro matrimonio in bilico.

Tra voci di corridoio in merito a presunti tradimenti, non mancano rivelazioni sulla possibile separazione, nonostante il recente scatto in occasione di Pasqua in cui si sono mostrati uno a fianco dell’altra insieme ai loro gemellini Gabrielle e Jacques.

Sembra che il figlio di Grace Kelly sarebbe disposto a fare di tutto per evitare di divorziare dalla moglie. Intanto si è lasciato il clima di tensione alle spalle, spostandosi per presenziare a un evento importante in una nota città italiano, dove tuttavia è stato assalito da sentimenti di malinconia.

Alberto di Monaco, grande tristezza durante importante evento

Da Monaco all’Italia. Alberto ha fatto i bagagli è si è spostato nel Bel Paese facendo tappa a Genova in occasione di una delle manifestazioni più importanti per la città.

Si tratta di Euroflora, evento dedicato all’universo dei fiori, in scena in questi giorni nei famosi Parchi di Nervi della Superba. Tra le colorate e suggestive composizioni floreali, non è mancato all’appello il reale monegasco che per l’occasione ha ottenuto la cittadinanza onoraria.

Nell’ambito dell’evento è stata dedicata una rosa a sua madre, Grace Kelly, scomparsa quando lui era ancora molto piccolo a causa di un tragico incidente. In questi giorni Alberto l’ha ricordata con grande affetto rilevando come ne senta molto la mancanza a distanza di 40 anni dalla sua scomparsa.

Visitando l’evento è rimasto molto colpito dal fiore bianco e fucsia in omaggio della madre, mostrandosi commosso nell’accarezzarlo.