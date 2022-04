I social stanno conquistando nel tempo uno spazio centrale nella vita di tutti. Sono tantissimi i giovani diventati popolari, grazie alle ultime piattaforme innovative.

Alice De Bortoli è una giovanissima ragazza di soli diciotto anni, diventata famosa grazie al suo profilo Instagram, seguito da milioni di persone ma è stata anche la sua partecipazione ad un programma andato in onda su Rai 2 a renderla nota al pubblico, ovvero “Il Collegio”.

Alice frequenta ancora il liceo vista la sua giovane età ma all’interno della scuola occupa un posto fondamentale, ovvero la rappresentante d’istituto. Durante la sua partecipazione al Collegio, il carattere di Alice è venuto fuori: una ragazza solare e piena di aspettative e sogni da realizzare. La sua vita infatti è costellata di passioni che coltiva con grande determinazione, nella speranza che prima o poi possano permetterle di ottenere quello in cui crede. La danza ad esempio è tra queste: Alice adora ballare e già da piccolina, ha frequentato scuole di danza che le hanno permesso di imparare molti stili anche se il suo prediletto, al momento è l’Hip Hop. Anche la musica è una costante nella sua vita, un modo per esprimersi e raccontare se stessa.

Alice De Bortoli condivide su Instagram una foto in costume

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Alice è diventata molto famosa sui social, grazie a Instagram e TikTok, l’interazione con gli altri giovani è costante e questo è stimolante per intrattenere conversazioni utili al fine di lanciare un messaggio positivo.

Tra gli ultimi scatti condivisi da Alice, una sua foto in costume al mare ha fatto impazzire i fan. Nella didascalia, una dedica all’estate che fortunatamente è sempre più vicina: “Quando sono al mare provo una sensazione di benessere, volevo dire all’estate: mi manchi“. Il pensiero di Alice è stato condiviso da milioni di giovani che come lei, aspettando con l’ansia l’arrivo dei mesi estivi cosi da potersi godere, meravigliose giornate in riva al mare.

