“Una gn***a pazzesca”, Antonella Fiordelisi incrocio pericoloso di curve e lato A monumentale – FOTO

Antonella Fiordelisi infiamma i followers di Instagram con una serie di primi piani da arresto cardiaco. Uno spettacolo senza precedenti.

La schermidore salernitana, Antonella Fiordelisi ha lasciato tutti senza fiato in occasione di una domenica bestiale. Un velo di sensualità abnorme ricopre la bellissima fashion influencer, ancora una volta protagonista di inquadrature incandescenti.

Nel suo passato alla scherma, Antonella ha attirato l’attenzione di tanti volti sportivi maschili. Uno tra questi è Gonzalo Higuain, il bomber argentino che ha frequentato la modella durante il periodo partenopeo.

Non abbiamo notizie approfondite riguardo il loro flirt, ma in una nota intervista rilasciata di recente si è sbilanciata nel dare indizi alla sua gente per indovinare il suo campione. Il volto potrebbe corrispondere ad un Federico Chiesa, piuttosto che Cuadrado: il dubbio resta contrariamente a quanto dimostra la sua effervescente bellezza.

Andiamo ora a vedere nei dettagli, gli scatti inebrianti postati sulla sua pagina Instagram

Antonella Fiordelisi incanta il web: è tutto appeso ai ‘fili’. Spettacolo per cuori forti

La showgirl con un passato nella scherma, Antonella Fiordelisi non ha avuto rivali in occasione di una delle serie di scatti più incandescenti dall’inizio della sua carriera sotto i riflettori.

L’ex schermitrice salernitana vanta di tante peculiarità dal punto di vista fisico, considerato il suo passato sportivo. Oggi la massima espressione della sua bellezza è reperibile attraverso i social network e più nel dettaglio su Instagram.

In vista di questo lungo weekend del 25 Aprile, Antonella ha conquistato i followers con una serie di scatti da arresto cardiaco. “Ma sei uno splendore“, “Che spettacolo” sono alcuni giudizi d’autore che descrivono una bellezza senza precedenti.

Siamo di fronte alla perfezione fatta persona con alcuni dettagli fisici che non sono difatti passati inosservati. L’outfit filiforme contiene a malapena lo strapotere delle forme e un aspetto fisico in generale che non lascia spazio all’immaginazione.

E voi, invece cosa ne pensate della sua inarrivabile bellezza? A quanto la prossima scorpacciata di emozioni?