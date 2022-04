Daniela Ferolla ha mandato in tilt il popolo del web mostrandosi incredibile. La visione ha alzato la temperatura, subito è un boom di like.

Fascino a non finire e charme irresistibile. Daniela Ferolla torna a stupire il popolo del web con la sua bellezza mozzafiato, tanto da aver mandato in tilt i suoi 205 mila follower su Instagram.

37 anni, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 2001 di cui ne ha vinto l’edizione. Dopo essere stata proclamata la più bella del Bel Paese ha portato avanti la carriera nello spettacolo affermandosi come conduttrice di noti format e recitando in pellicole del calibro di “Don Matteo”.

Accanto a tutto questo ha raggiunto un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove i suoi follower sono incantati dai suoi scatti incredibili. L’ultimo non è stato da meno, facendo subito il pieno di like.

Daniela Ferolla, visione da urlo: fan nel deliro

