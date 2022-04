Caterina Balivo lo rivela a tutti: è arrivato quel momento. Bisogna farlo e lei decide che proprio così sia il modo giusto

Caterina Balivo è tornata in tv nelle scorse settimane in veste di investigatrice nel programma di successo di Milly Carlucci “Il cantante mascherato”. Lo ha fatto per la seconda edizione consecutiva e con grande favore del pubblico dopo un periodo di assenza dalla televisione.

Dopo la chiusura di “Vieni da me” Caterina aveva preso un periodo sabatico dal lavoro ma poi qualcosa deve essere andato storto. La conduttrice Rai è rimasta orfana di una trasmissione e non l’abbiamo più vista.

Grazie all’intuizione di Milly Carlucci però ha saputo prendersi la rivincita che meritava. In veste di investigatrice Caterina è la numero uno, ha fiuto, sa captare bene gli indizi e arriva dritta al colpo. Quest’anno come lo scorso anno è riuscita ad intuire diversi personaggi che si nascondevano dietro le maschere.

Proprio oggi la Balivo ritorna sull’argomento “Cantante mascherato” ma in un modo tutto suo ed il web si infiamma in un attimo.

Caterina Balivo, sequenza di FOTO magiche: i fan la adorano

Caterina Balivo ci regala una carrellata di foto su Instagram ma non sono a caso. Si tratta dell’album degli outfit scelti per le puntate dell’edizione di quest’anno de “Il Cantante mascherato”.

Perché questa scelta? Per mettere da parte il nero. Ora che è arrivata la bella stagione, per la conduttrice, non è più il momento per indossarlo.

A corredo dei suoi look quasi tutti neri scelti per la trasmissione di Rai 1, la moglie di Guida Maria Brera, scrive: “È quel momento dell’anno in cui bisogna salutare il nero, salutiamolo come si deve però 🤪”. Il suo personalissimo modo è quello di condividere tutti “i look usati al Cantante Mascherato”. Poi chiama i suoi follower, quasi un milione e mezzo, a raccolta e a loro chiede: “qual è stato il vostro preferito?”.

Che sia in bianco o in nero la Balivo è sempre al top della forma. Ogni abito valorizza il suo fisico pazzesco ed i suoi fan apprezzano ogni sua scelta.