Chiara Ferragni, il saluto improvviso e commovente: “Mi mancherai”

Chiara Ferragni apre il suo cuore ai suoi fan e confessa di dover salutare una persona: il messaggio di commiato molto toccante

E’ stato un periodo di emozioni forti, di recente, per Chiara Ferragni e la sua famiglia, su questo non ci piove. L’influencer e imprenditrice ha fronteggiato la malattia del marito, il cantante Fedez, che è stato operato di tumore al pancreas. La vicinanza dei fan nel momento difficile, nei confronti di entrambi, è stata degna di nota e ha aiutato molto.

Per Fedez, ora, sembra che il peggio sia passato. Il decorso post operatorio è filato via senza intoppi e adesso, pur continuando a monitorare la situazione, il cantante ha ripreso le consuete attività dopo la convalescenza. E’ stata poi la volta di Chiara e del piccolo Leone ammalarsi per qualche giorno, ma fortunatamente entrambi adesso stanno bene.

Le emozioni forti, come detto, non sono però finite qui. E uno degli ultimi post di Chiara ci mette al corrente di una separazione da una persona che ha avuto un grande ruolo nella sua vita.

Chiara Ferragni, un velo di tristezza per una separazione da una persona davvero importante

Insieme ad altre persone, Chiara ha salutato, con una festicciola, l’amico Angelo Tropea. Questi è stato un personaggio chiave nell’avvio, da parte della Ferragni, del suo business, ed è diventato per questo piuttosto noto anche alla community.

Tropea si trasferirà a Roma e dunque non sarà più vicino com’era stato finora alla Ferragni, abitando nel centro di Milano, a poca distanza da lei. Chiara saluta con grande affetto il suo amico di sempre e dice a chiare lettere che ne avvertirà molto la mancanza.

Di certo, il loro rapporto resisterà alla distanza. Non sarà magari più possibile vedersi con la frequenza di prima, ma le amicizie più salde vanno oltre la presenza fisica.