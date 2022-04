Conad annuncia la novità che piace a tutti: “Sarà possibile farlo”. Che bella sorpresa!

Da Conad le novità non finiscono mai, la catena di distruzione alimentare ha deciso di farlo. Nessuno ci sperava ed invece ecco la sorpresa.

Acquistare al Conad è diventata una pratica sempre più piacevole e divertente. La grande catena di supermercati, presente in Italia e all’estero, mostra particolare attenzione ai suoi clienti, specie quelli più affezionati.

Finalmente il Consorzio Nazionale Dettaglianti ha annunciato tramite i suoi canali social la grandissima novità che piace proprio a tutti, grandi e piccini, nessuno escluso. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Da Conad, per farlo, hai tempo fino al 29 maggio, sbrigati!

Il Consorzio Nazionale Dettaglianti (Conad) si concretizza in 6 cooperative inserite nel mondo della grande distribuzione ed opera in numerose regioni di Italia ma anche fuori dal territorio nazionale.

Il gruppo d’acquisto nasce nel 1962 e nel 1973 diventa un marchio competitor per la vendita al dettaglio di svariati prodotti non solo alimentari ma anche per la cura della persona e della casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Crai apre in centro città: particolare attenzione a questi prodotti

L’annuncio di Conad ha lasciato tutti senza parole: “Fino al 29 maggio, ogni 20€ di spesa ottieni un bollino per la magica collezione di Harry Potter e un buono Insieme per la Scuola per regalare materiali didattici e attrezzature informatiche alla tua scuola! Colleziona la magia, magnifici premi ti aspettano, solo da Conad!”.

Finalmente gli appassionati della serie di romanzi fantasy, diventati poi film dal successo planetario, possono ritenersi più che soddisfatti. Bastano solo 20euro di spesa per ricevere un bollino in omaggio e poter ritirare i famigerati premi in palio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Si lo costruiremo” Lidl, il riscatto: il supermercato aprirà in città. Tutti i dettagli

Harry Potter piace a grandi e piccini e per questo motivo Conad ha fatto bingo. Con una sola spesa si accontentano proprio tutti; ma d’altronde il Consorzio lo sa fin troppo bene, clienti felici avranno più piacere nell’acquistare nuovamente presso gli store Conad.

Ora non resta che fare il pieno di spesa, racimolare quanti più bollini possibili di Harry Potter e godersi i premi in palio. Il sogno si avvera grazie a Conad.