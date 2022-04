Eva Henger, in serata, ha pubblicato uno scatto in perizoma da paura: la showgirl mette in mostra il suo fondoschiena di marmo.

Per Eva Henger è perennemente estate: basta fare un giro sul suo profilo di Instagram per notare questo dettaglio. La showgirl, da diversi mesi ormai, pubblica in rete solamente fotografie in cui indossa costumi piuttosto sexy. La diva ungherese ama in particolare un posto del mondo: Sharm El-Sheikh, la perla dell’Egitto che accoglie ogni anno milioni di turisti da ogni punto della terra.

La Henger, anche oggi, ha piazzato in rete uno scatto disarmante in cui indossa un bikini minuscolo. Il perizoma, inoltre, copre ben poco: il suo fondoschiena è totalmente scoperto. La visione offerta al pubblico del web non è adatta a chi soffre di cuore.

Eva Henger, il perizoma c’è ma non si vede: fondoschiena da paura

Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

“Il complimento più grande che mi è mai stato fatto fu quando uno mi chiese cosa ne pensassi, ed attese la mia risposta“: per lo scatto di oggi, la nativa di Gyor ha optato per una frase ad effetto. Eva, ogni singola volta in cui condivide un post da mozzafiato in rete, accompagna il tutto con massime di vita piuttosto interessanti che sorprendono ovviamente il popolo del web.

Gli utenti dei social network, questa sera, sono rimasti estasiati non soltanto dalla profondità della frase, ma anche (e soprattutto) dal fisico illegale della showgirl. Eva, infatti, si è presentata con un perizoma che c’è ma che non si vede affatto: le sue natiche al vento, totalmente scoperte, fanno stropicciare gli occhi a tutti. “Sei una scultura perfetta”, ha scritto un utente che ha deciso di paragonarla ad un’opera d’arte. “Corpo perfetto”, “Wow senza parole”, “La regina dei miei sogni”, si legge ancora.