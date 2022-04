Diletta Leotta semina il panico sul web: i fan sono rimasti di stucco di fronte all’ultima compilation. Chi è l’uomo al suo fianco?

È la giornalista sportiva più corteggiata dalle emittenti televisive. Nonostante Diletta Leotta sia il volto di punta di Dazn ormai da anni, sono moltissimi coloro che sognano di soffiarla alla nota piattaforma sportiva.

Tra questi, anche l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che da tempo “corteggia” la giornalista per convincerla ad approdare all’interno della propria azienda. Di fatto, però, la 30enne siciliana continua a dimostrarsi indissolubilmente legata a Dazn.

I fan di Instagram che seguono Diletta, oltre 8 milioni, non mancano di aggiornare il suo profilo in attesa di una nuova pubblicazione. Solamente pochi minuti fa, nello specifico, la Leotta ha deciso di accontentare i followers con una compilation mostruosa, in cui la giornalista non appare affatto sola. Chi è il misterioso uomo che la affianca?

“È il tuo fidanzato?”, Diletta Leotta semina il panico sul web: le FOTO sono clamorose

