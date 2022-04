Gratta e Vinci: il nuovo gioco “Sfinge D’Oro” ha già regalato migliaia di euro. É accaduto proprio lì

Gratta e Vinci. Sta raccogliendo consensi il nuovo gioco della lotteria nazionale ad estrazione istantanea “Sfinge D’Oro”. Vinti già migliaia di euro. Scopriamo dove

Con un ammontare di ben 193.600.000 di euro si è raggiunto il secondo jackpot più alto nella storia del gioco del Superenalotto. La possibilità di azzeccare i sei numeri vincenti è davvero remota, si calcola sia 1 su 622.614.630. Tuttavia, sale il desiderio degli italiani di accaparrarsi la clamorosa somma e sistemare per sempre (se opportunamente investiti) non solo la propria vita ma anche quella dei propri figli e delle generazioni a venire.

L’opportunità di portare a casa un bel gruzzolo non è limitata, però, solo al Superenalotto. Anche i tagliandi della lotteria nazionale istantanea, i famosi Gratta e Vinci, potrebbero portare delle belle soddisfazioni. L’ultimo “nato” è la Sfinge d’oro. Ne avete mai sentito parlare? Il suo costo non è molto economico ma anche il premio è di conseguenza è più pingue. Ha già portato dei risultati per alcuni fortunatissimi giocatori. Scopriamo di più al riguardo. Dove è avvenuta la clamorosa vittoria?

Gratta e Vinci: un fortunato vincitore di un comune italiano porta a casa migliaia di euro

Secondo il sito ufficiale www.grattaevinci.com, il costo di un solo biglietto Sfinge d’oro è pari a 10 euro. I premi in palio variano da un minimo di 10 euro (la restituzione della giocata, in poche parole) fino a un massimo davvero eclatante: si parla di 2 milioni di euro. La probabilità di vincere quest’ultimo importo è di 1 su 9.840.000.

Quali sono le regole? Sul tagliando sono presenti tre giochi. Sono ben evidenziati dalle inequivocabili indicazioni sovraimpresse: “GIOCO 1”, “GIOCO 2” e “GIOCO 3”.

Nel GIOCO 1 bigogna grattar via i simboli con la sfinge. Se riuscite a trovarne due uguali si vince il premio indicato. Si può raddoppiare la cifra qualora siano presenti ben tre simboli uguali.

Per il GIOCO 2, invece, si devono confrontare le sezioni I TUOI NUMERI e NUMERI VINCENTI. Se tra I TUOI NUMERI riuscite a trovare uno o più NUMERI VINCENTI, otterrete il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Infine, nel GIOCO 3 basterà trovare due importi uguali e aggiudicarsi proprio quella cifra.

A quanto pare, questo nuovo Gratta e Vinci ha reso felici diversi felici giocatori. L’ultimo è stato individuato a Bitonto, comune pugliese in provincia di Bari, dove è stata vinta la cifra di 30mila euro. Probabilmente non è sufficiente a stravolgere la vita ma qualche sfizio lo si può certamente soddisfare come un bel viaggio o una macchina nuova.