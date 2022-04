Il Volo: su Instagram le parole che nessuno si sarebbe mai immaginato. Gli occhi dei follower cadono tutti lì e nessuno se lo spiega

È tutto pronto per il grande ritorno live de Il Volo. Un tour ricchissimo di date in Italia e nel mondo previsto per questa estate è in calendario e Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Baroni non vedono l’ora di ritornare a cantare su un palco.

Per i tre tenori si preannuncia un’estate ricca di emozioni ma anche di impegni. Il tour che era previsto per il 2020 è stato rimandato per fin troppo tempo e adesso è giunto il momento di riscattarsi.

Anche i fan non vedono l’ora di poter ascoltare Il Volo dal vivo e c’è chi spera che si aggiunga sempre qualche nuova data. Due sono state annunciate solo due giorni fa: il 26 luglio i cantanti saranno all’Ostuni soundtrack festival e il 28 ad Agrigento.

Nell’attesa i tre giovani mantengono i contatti con i loro fan attraverso i social. Proprio su Instagram è arrivata una dichiarazione plateale per uno dei tre.

Il Volo, il commento per lui dice tutto: la FOTO

I social aiutano a scoprire sempre moltissime cose sui personaggi famosi, anche su Il Volo. Se Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono fidanzatissimi, Piero Barone per il momento rimane single. Sembra che sia proprio lui però ad attirare l’attenzione di molte donne dello spettacolo.

Così riservato e timido, impazza sui social. Basta leggere i commenti per capire che è un vero latin lovers nella musica e non solo. Se il commento di Elisabetta Gregoraci sotto una sua foto ha fatto in un attimo il giro del web facendo parlare di un possibile flirt tra di loro, di cui si era accennato già in passato, c’è anche un’altra donna che non ci ha pensato un attimo ad esprimere tutta la sua ammirazione verso Piero.

Si tratta di Carolyn Smith che sotto ad uno degli ultimi post pubblicati dal tenore gli ha fatto una dichiarazione a tutti gli effetti: “Sei pazzesco ❤️” ha scritto senza pensarci un attimo. Piero è senz’altro il rubacuori de Il Volo.