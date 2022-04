Lego, la grande novità: sta per succedere davvero. Nessuno ci sperava più ma ecco la sorpresa

Le novità non finiscono mai, Lego sta per fare un regalo a milioni di italiani. Finalmente sta per succedere davvero, nessuno ci sperava più ed invece…

The Lego Group, abbreviato in LEGO, è un’azienda che nasce in Danimarca nel 1932 dall’idea di Ole Kirk Christiansen. La produzione dei mattoncini iniziò nel 1949 ma soltanto alcuni anni più tardi, nel 1959, divennero assemblabili. Lego in danese nasce dall’unione di due parole leg godt – gioca bene.

Negli anni i piccoli scacchetti colorati sono diventati non solo un gioco per bambini ed adulti ma anche pezzi di collezionismo dal valore decisamente notevole. E’ impossibile vivere senza lego, soprattutto per gli amanti delle costruzioni, ragion per cui, l’azienda ha deciso di fare una sorpresa agli italiani.

Sorgerà proprio lì, nessuno l’avrebbe mai detto. Che bella sorpresa

La popolazione mondiale conosce benissimo i lego, piccoli mattoncini colorati ed assemblabili grazie ai quali è possibile costruire di tutto e di più a seconda dell’estro momentaneo.

Dopo un periodo incerto ecco che arriva la notizia tanto attesa soprattutto per i fiorentini, la Lego ha deciso di aprire un nuovo store in via Calzaiuoli, a due passi dal Duomo e da Ponte Vecchio. Questo sarà il primo negozio ufficiale in Toscana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Carrefour: dopo 63 anni si scopre la verità. Sul web non si parla d’altro: “E’ incredibile tutto questo”

Proprio in quel punto, per diversi anni, c’è stato lo store Disney, che ha deciso di piantare baracca e burattini per dedicarsi ad un altro tipo di vendita. In Italia, in Francia, in Spagna ed in Portogallo, il capo del gruppo Lego è Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta e protagonista di altre realtà di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Zara apre il più grande negozio del mondo: ecco dove. 9000 metri quadrati

In Italia sarà il 27esimo negozio Lego, Firenze è su di giri, finalmente i fan dei mattoncini avranno modo di acquistare in tutta serenità le loro confezioni preferite.

C’è da dire però che gli scacchetti non sono fini a se stessi ed è sbagliato considerarli delle semplici costruzioni. Grazie ai mattoncini colorati è possibile aiutare numerosi bambini che soffrono di autismo e problemi di comunicazione. A tal proposito, in moltissime aziende vengono utilizzati i Lego per aiutare a dialogare e facilitare, senza troppe pretese, il lavoro di squadra.