Sono giorni movimentati per Letizia di Spagna. La figlia Leonor ha portato fermento a Palazzo con una sorpresa inaspettata con cui ha annunciato un cambiamento inaspettato.

Regale, sempre impeccabile e dal fascino intramontabile. Letizia di Spagna non solo si distingue come reale tra le più eleganti, ma anche come mamma premurosa. Ex giornalista, moglie del Re Felipe dal 2004, ha dato alla luce le figlie Leonor e Sofie.

Al loro fianco ha costruito una splendida famiglia con cui vive nell’imponente dimora del Palazzo della Zarzuela, situato nei pressi di Madrid.

Tra gli innumerevoli impegni ufficiali, in cui si mostra sempre elegantissima tanto che i suoi look sono una costante fonte d’ispirazione, non mancano attimi dedicati solo alle figlie e del marito.

In occasione di Pasqua hanno trascorso uno al fianco dell’altra momenti spensierati, staccando la spina dalla frenetica agenda reale. Per l’occasione Leonor, 16 anni, è tornata a Palazzo lasciando il prestigioso istituto dove studia.

Letizia di Spagna: sorpresa clamorosa della figlia Leonor

Dal UWC Atlantic College a Palazzo della Zarzuela. Questo lo spostamento affrontato da Leonor in occasione di Pasqua per godersi le vacanze al fianco della famiglia nonché partecipare ad alcuni eventi e festeggiare la nonna materna, prossima ai 70 anni.

Nata il 31 ottobre 2005, la primogenita di Letizia e Felipe sta crescendo. Entrata nel pieno dell’adolescenza, resta spesso lontana dai riflettori per il volere dei familiari, preoccupati delle ripercussioni mediatiche vista la sua giovane età.

Ma è trapelato un retroscena clamoroso sul suo recente ritorno ritorno a Palazzo in cui sembra aver stupito con una sorpresa inaspettata: al suo fianco avrebbe portato un suo amico, diventato qualcosa di più.

Un primo amore nato tra i banchi di scuola che sembra averle rapito il cuore: i due sarebbero già molto affiatati, anche se il loro rapporto sarebbe sbocciato in tempi rapidi. Oltre a essere compagni di pensionato, lo sono anche di corso. Per ora nessuna apparizione ufficiale del giovane che secondo alcuni rumors sarebbe alto e di bel aspetto.