“Miss Italia” 2018, il gesto unico dedicato a Fabrizio Frizzi: mai accaduto nella storia del concorso

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2018

Il celebre concorso di bellezza di “Miss Italia”, giunto nel 2018 alla sua 76esima edizione, vide per la terza volta consecutiva la conduzione di Francesco Facchinetti. Ad affiancarlo fu scelta l’avvenente e preparata giornalista Diletta Leotta. A ricoprire il ruolo d’inviata nel backstage abbiamo trovato la showgirl Roberta Lanfranchi. Lo spettacolo andò in onda il 17 settembre 2018 simultaneamente su LA7 e LA7d, per la prima volta dagli Studi televisivi di Infront Italy a Milano.

La giuria fu composta da nomi celebri dello spettacolo nostrano: Alessandro Borghese, Maria Grazia Cucinotta, Filippo Magnini, Pupo, Andrea Scanzi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi (gli ultimi due hanno entrambi avuto l’incarico di presidenti). Oltre al cambio di location, l’edizione del 2018 fu segnata da una serie di “prime volte”. Scopriamo cosa accadde.

“Miss Italia” 2018: la vincitrice è stata la prima in assoluto a farlo

