Ornella Muti vola indietro nel tempo e con uno solo scatto rende evidente la differenza con oggi. È sempre bella ma..

Ornella Muti non smette di piacere e di far parlare di sé. A 67 anni rimane una delle bellezze iconiche del nostro spettacolo e del Paese in generale. Quest’anno l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Emozionata come se fosse la sua prima volta e con quella classe che la distingue da sempre.

Solo qualche settimana fa è stata ospite di “Belve” la trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani, occasione nella quale ha ripercorso la sua lunga carriera iniziata a soli 14 anni al fianco di un regista di carattere come Damiano Damiani. Sul suo passato la Muti ha ammesso: “Ho vissuto momenti che non avrei voluto affrontare, ma ormai appartengono al passato”.

E sulla bellezza ha spiegato come per lei sia stata certo una fortuna ma anche un fardello che le ha impedito di essere sé stessa. Le aspettative della gente sono sempre molto alte ma con gli anni si invecchia e non si può mantenere sempre lo stesso “status per sempre”.

Ornella Muti, tuffo indietro nel tempo: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ornella Muti (@ornellamuti)

E proprio frugando nell’album dei ricordi Ornella Muti oggi ci ha regalato uno scatto di qualche anno fa davvero molto bello ed intenso. Come lei scrive nella didascalia alla foto si tratta del 1998. Un primo piano favoloso che la mostra in tutta la sua bellezza.

La Muti ha i capelli castani con qualche meches rossa, pochissimo trucco con un viso acqua e sapone meraviglioso. I suoi occhi verdi rapiscono al primo colpo e per i suoi fan è una “Principessa eterna”.

Uno di loro si spinge anche oltre e commenta proprio il colore di capelli scelto in quegli anni che rispetto ad ora è decisamente diverso. “Questo è il colore di capelli che ti si adduce di più a mio parere, ti ringiovanisce molto …così sei bellissima❤️❤️❤️” la dichiarazione a cuore aperto.

Oggi Ornella è biondissima e con dei lineamenti più dolci ed un viso levigato. Anche lei avrà ceduto alla tentazione del ritocchino? Questo non possiamo dirlo con certezza ma il paragone con la foto del 1998 non regge.