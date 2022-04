Raoul Bova in imbarazzo a Domenica In: Mara Venier e quell’episodio del passato che non è proprio andato giù all’attore

Attualmente sul piccolo schermo nei panni di Don Massimo – il sacerdote destinato a sostituire l’amatissimo Don Matteo nella celebre fiction di Rai 1 -, Raoul Bova ha concesso un’intervista all’amica storica Mara Venier.

La conduttrice, entusiasta del fatto di poterlo accogliere nel suo studio, ha ripercorso gli inizi della carriera dell’attore, che in qualche modo si legano anche alla sua persona.

Nello specifico, la Venier ha tirato in ballo un aneddoto relativo al rapporto che la lega a Raoul, che risale a ben trent’anni fa. L’ospite di Domenica In, a dir poco imbarazzato, ha replicato in maniera clamorosa alla padrona di casa. La scena andata in onda ha stupito tutti.

Raoul Bova in imbarazzo a Domenica In. Venier ammutolita: “hai fatto una figura di mexxa”

Mara Venier ha voluto ripercorrere insieme a Raoul Bova quelli che furono i suoi esordi televisivi. Il compagno di Rocio Morales, nello specifico, venne scelto da Stefano Reali per prendere parte alla fiction “Una storia italiana“, nel lontano 1992.

La Venier, che avrebbe dovuto interpretare la parte della protagonista, dovette abbandonare il progetto a causa di una proposta davvero irrinunciabile: la conduzione di Domenica In. Come ammesso dalla padrona di casa del talk, tuttavia, lei e Bova ebbero modo di ritrovarsi a distanza di pochissimo tempo, seppur in un contesto completamente differente.

“Tu venisti a Domenica In proprio per parlare della fiction” – ha spiegato la Venier al pubblico, mentre un commosso Raoul Bova replicava – “È vero, fu la mia prima intervista in assoluto“. La conduttrice è parsa serbare un ricordo a dir poco commovente di quella puntata, durante la quale un giovanissimo Raoul si affacciava al mondo del piccolo schermo.

Agli occhi dell’attore, invece, il ricordo non è altrettanto positivo. Bova, sorridendo tra sé e sé, ha commentato quel particolare momento con queste parole: “ero imbarazzatissimo, i parenti mi chiamarono per dirmi che avevo fatto una figura di mexxa“.

Mara Venier, rimasta di stucco di fronte al resoconto del suo ospite, non ha mancato di sconfessarne le dichiarazioni. A detta della conduttrice, infatti, Raoul era tenerissimo e perfettamente a proprio agio di fronte alle telecamere.