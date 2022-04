“Qui esce un capolavoro cinematografico” Sabrina Salerno, Arisa e Rocco: il web sogna – FOTO

Sabrina Salerno, in serata, ha provocato il web insieme ad Arisa e a Rocco Siffredi: il post ha subito stupito tutti.

Tutti vorrebbero conoscere il grande segreto di Sabrina Salerno: la cantante, a 54 anni suonati, è in uno stato di forma mostruoso e vanta ancora una fisico da ragazzina. Anzi, il suo corpo è decisamente più esplosivo di qualche anno fa: merito degli allenamenti e delle pesanti discipline che la nativa di Genova segue con costanza, dedizione e passione. L’artista pratica anche la pole dance, considerata una delle attività più complicate e difficili del mondo della ginnastica.

Questa sera, la Salerno ha avuto la grande idea di pubblicare in rete uno scatto in cui è presente un quartetto di assoluto livello. Nell’immagine c’è Alvise Rigo al fianco di super Sabrina, poi c’è Arisa e al fianco di Rosalba c’è Rocco Siffredi. E’ bastato un semplice post, con un ‘Prossimamente…’ riportato in didascalia, a scatenare gli utenti del web.

Sabrina Salerno, Arisa e Rocco: il post scatena le fantasie del web

Sabrina Salerno ha scatenato le fantasie dei suoi ammiratori pubblicando uno scatto spettacolare. Con questi protagonisti, l’immagine non poteva sicuramente passare inosservata. Sabrina si presenta con una scollatura che non contiene ovviamente le sue forme prorompenti. Il “Prossimamente…” riportato in didascalia ha ovviamente stuzzicato il web: i più maliziosi sognano ovviamente. “Qui esce un capolavoro cinematografico“, ha scritto un utente visibilmente estasiato dalla fotografia.

Arisa, dal canto suo, aveva più volte sorpreso tutti con dichiarazioni particolari sul mondo del cinema a luci rosse. La Salerno, in ogni caso, ha condiviso ulteriori contenuti tra le sue stories di Instagram. Anche nei filmati apparsi sul noto strumento di Instagram, gli atteggiamenti maliziosi e gli sfottò tra le parti hanno ovviamente intrigato la platea.