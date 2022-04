Simona Ventura nozze saltate con Giovanni Terzi? La confessione arriva inaspettata. Cosa bolle in pentola?

La conduttrice torna a parlare del reale motivo che la sta spingendo a slittare sempre di più le nozze con il suo fidanzato. Cosa succede tra i due?

Se la sua vita lavorativa è tra le più entusiasmanti di sempre, quella sentimentale invece è stata più volte presa di mira dalla sfortuna che non la voleva felice accanto a nessuno. Prima l’ex calciatore Stefano Bettarini da cui ha avuto i due figli Niccolò e Giacomo, le cui nozze però sono naufragate dopo 10 anni nel 2008 a causa di ripetuti tradimenti di lui.

Poi arriva Gian Gerolamo Carraro, relaziona anch’essa durata 10 anni ma terminata per lo stesso infelice motivo dei tradimenti nascosti del compagno. Unico aspetto positivo la nascita della prima bambina, Caterina.

Simona Ventura però sembra ora felice accanto al suo Giovanni Terzi, giornalista e scrittore molto noto dal pubblico, con cui però sta continuando a rimandare la data delle nozze. Che succede tra i due? Sta precipitando anche questa recente relazione amorosa?

Simona Ventura apre il vaso di Pandora, “Succede sempre qualche imprevisto…”

Si amano e sono felici insieme ormai da tre anni e la relazione procede a gonfie vele spedita come non mai, tanto da aver parlato pubblicamente più volte di voler convolare a nozze. Perché allora questa cosa non è ancora accaduta? È successo forse qualcosa che ha impedito loro di attuare il sogno condiviso?

Lo ha rivelato la stessa Ventura intervistata recentemente dal settimanale Gente, spiegando una volta per tutte il motivo del loro ritardo.

“Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra“.

Paola e Giovanni vorrebbero un matrimonio in grande stile, con la famiglia e tanti amici presenti. “Lo dico sommessamente, ma sono certa che ce la faremo. Il nostro amore è forte (…). Noi ci sentiamo già profondamente legati, ci sentiamo già una famiglia: mancano soltanto le fedi“.

Per la showgirl quindi è solo questione di una serie di sfortunati eventi concatenati che stanno impedendo le nozze perfette. Dal canto suo però sono già una famiglia allargata di “cinque satelliti” che ruotano all’unisono senza lasciarsi mai. Una dichiarazione d’amore tra le più belle mai pronunciate negli ultimi tempi che fa quindi ben sperare i fan della coppia.