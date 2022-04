Bianca Boschi sta partecipando ad una challenge molto pericolosa. Una delle note protagoniste di Un Posto al Sole, sta rischiando davvero grosso

Bianca Boschi è una delle protagoniste di questo periodo ad Un Posto al Sole. Tutto è cominciato quando, poco prima di Natale, Angela Poggi ha deciso di lasciare Napoli per motivi di lavoro. Bianca, che aveva sostenuto la sua mamma in questa cosa, si è ritrovata a vivere subito una brutta crisi. La mancanza si è fatta pesare più di quanto si sarebbe mai aspettata.

Bianca, infatti, è rimasta coinvolta in una challenge molto pericolosa. La figlia di Franco è sempre stata una bambina molto saggia e con la testa sulle spalle, a scuola è sempre andata piuttosto bene, ma ora le cose sono completamente cambiate. Questa challenge la sta facendo uscire fuori di testa e Franco non sa più cosa inventarsi per riuscire a starle dietro.

Un Posto al Sole: Bianca continua la challenge. Parla Peppe Zarbo

Sono in molti a chiedersi dove andrà a finire questa challenge di Bianca. Avrà un risvolto pericoloso? Come tanti altri bambini, Bianca rischierà seriamente la vita o riuscirà a salvarsi appena in tempo?

In proposito, si è espresso Peppe Zarbo, l’attore che nella soap opera napoletana interpreta il padre di Bianca: Franco Boschi. Zarbo, ha rivelato che ci sarà una svolta molto importante nella storyline di Bianca e che “il cerchio verrà chiuso“. Dunque, ciò significa che siamo vicini alla fine della storyline della piccola Boschi, ma non sappiamo di certo che cosa succederà.

Riusciranno i suoi genitori ad accorgersi di quello che le sta succedendo, o la bambina oltrepasserà il limite finendo in serio pericolo di vita?

In tutto ciò, Angela Poggi ha lasciato nuovamente Napoli per finire il suo lavoro in Sicilia. Dunque, Franco dovrà riuscire a cavarsela da solo e aiutare sua figlia nel migliore dei modi.