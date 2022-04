“Vite al limite”: vi ricordate Roshanda che ha partecipato con i suoi fratelli? Quello che ha fatto dopo il programma è eccezionale

“Vite al limite” non conosce tramonti, in America come in Italia dove va in onda su Real Time. Stagione dopo stagione, i protagonisti che si mettono in discussione affidandosi al dottor Nowzaradan con il loro peso importante riescono sempre ad attirare l’attenzione del pubblico.

Tra le storie più seguite quelle che riguardano i familiari che si mettono in gioco insieme, facendosi forza l’un l’altro per riscrivere le loro vite. Gli appassionati certamente ricorderanno “La famiglia da una tonnellata”, appellativo scelto per indicare i fratelli Perrio, dal peso singolo che superava i 300 kg.

Tra tutti è spiccata Roshanda che da sola pesava 364 kg e che, a dispetto dei suoi fratelli, ha fatto un percorso bellissimo. La sua trasformazione è stata incredibile, ve la ricordate? Oggi vi mostriamo com’è.

“Vite al limite”: il cambiamento incredibile di Roshanda. Le FOTO

Il percorso di Roshanda Perrio in “Vite al limite” è stato eccezionale. La donna si è impegnata tantissimo e ha battuto ogni record. Da 364 kg è riuscita a dimagrire in modo importante e così ha ottenuto dal dottor Nowzaradan l’ok per sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica.

Come abbiamo visto all’interno del programma, la Perrio è arrivata al suo traguardo. Ha lasciato la clinica di Houston con un peso di 270 kg, ancora importante certo ma con un salto di qualità rispetto alla sua partenza che non aveva precedenti. Un cambiamento incredibile che l’ha spinta a non mollare.

Sapete com’è oggi? Basta vedere le sue foto sui social. Dei suoi fratelli sembra non esserci traccia ma lei è presente su Instagram e sfoggia il suo fisico ridefinito con grande fierezza. Roshanda si è trasformata ancora, ha perso tantissimi chili, non sappiamo quanti ma possiamo dire con evidenza che ha raggiunto risultati eccezionali.

Si vede chiaramente che la Perrio ha voltato pagina e ha preso in mano la sua vita. È totalmente diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto su Real Time!