William e Kate Middleton commossi, felicità infinita. Grandi festeggiamenti, ora lo sanno tutti

Kate e William stanno vivendo intense emozioni a seguito di importanti festeggiamenti. La loro famiglia ha raggiunto un grande traguardo.

Affiatati e impeccabili in ogni occasione. William e Kate Middleton sono tra le coppie reali più popolari, apprezzati per i modi di fare gentili e la loro storia da favola. Sposati dal 2011, hanno dato alla luce ben tre figli.

Al fianco di Charlotte, George e Louis hanno costruito la loro splendida famiglia con cui vivono nell’imponente dimora di Kensington Palace.

Tra i tanti impegni ufficiali, non manca del tempo dedicato ai loro piccoli: sembra che Kate sia molto attenta alla loro educazione, occupandosi di molti aspetti tra cui persino la cucina. Maga ai fornelli, si diletta spesso nella preparazioni di manicaretti per i figli e il marito. Sempre molto affiati, la famiglia sta vivendo intense emozioni in questi giorni brindando a un importante traguardo.

William e Kate Middleton giornata commovente: festeggiamenti in famiglia

A pochi giorni dal compleanno della nonna, la Regina Elisabetta ha spento ben 96 candeline, arriva per la Royal Family un’altra occasione per festeggiare. William e Kate hanno alzato i calici brindando a un membro della loro splendida famiglia.

Si tratta del loro terzogenito Louis che ha raggiunto un grande traguardo. Il piccolino della casa, ha spento oggi, 23 aprile, 4 candeline: per l’occasione i Duchi hanno condiviso su Instagram un post a lui dedicato. Si tratta di una raccolta di scatti, realizzati dalla Middleton stessa, in cui è ritratto gioioso a piedi nudi intento a giocare in spiaggia, mostrandosi scatenato e allegro.

La visione ha fatto battere i cuori dei sudditi, visto che il bimbo è spesso tenuto lontano dai riflettori, tanto che non ha partecipato neanche alla messa pasquale ufficiale. Sul terrazzo di Buckingham Palace è apparso solo una volta nel 2019: a seguito dello scoppio della pandemia sono state molto rare le uscite ufficiali di tutta la famiglia di William al completo.