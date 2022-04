Zara apre il più grande negozio del mondo: ecco dove. 9000 metri quadrati

Il colosso spagnolo ha aperto i battenti in un luogo simbolo conosciuto a livello mondiale, Zara sta facendo la storia dell’economia mondiale.

Con i suoi 2.232 punti vendita in 93 Paesi al mondo, Zara è uno dei colossi mondiali in termini di popolarità. La nascita nel 1975, grazie al gruppo spagnolo Inditex con la prima sede ad Arteixo in Galizia, è stata fin da subito apprezzata dagli acquirenti per i capi alla moda proposti a prezzi accessibili senza dimenticare quel tocco di creatività che non guasta mai.

I due fondatori, Amancio Ortega e sua moglie Rosalía Mera, hanno insegnato il mestiere anche alla figlia Marta che da poco è diventata presidente generale della nuovissima sede spagnola che ha aperto i battenti in una delle sedi più belle mai viste.

9mila metri quadri di superficie, di cui 5mila destinati alla vendita, e 300 dipendenti. Una vera ostentazione! Ma sapete dove si trova questa meraviglia del fast fashion?

Zara per la nuova inaugurazione ha scelto un luogo simbolo di Madrid

La giovane Marta per questa nuova opportunità riceve un compenso annuo di 1 milione di euro, gestendo anche un fatturato aziendale epico. Se gli ultimi numeri di marzo 2022 dichiarano che il fatturato si è chiuso con 5 punti percentuali in meno rispetto l’anno scorso (a causa della chiusura in Russia e Ucraina), analizzando comunque le entrate del 2021 si capisce che stiamo parlando non di misere unità.

Lo scorso anno il fatturato ha toccato 27,7 miliardi di euro con ben 3,24 miliardi di utili (+193%) grazie anche alla presenza del canale online vera rivoluzione imprenditoriale per Zara che ha conquistato 7,5 miliardi (+14% rispetto al 2020).

La nuova sede di Madrid ora sarà l’occasione per aumentare ancora di più le casse dell’attività grazie alla location esclusiva che sta già catturando milioni di persone, residenti in città e turisti.

Si è scelto come sede Piazza di Spagna, nell’Edificio España, ovvero un’opera maestosa costruita a cavallo tra il 1948 ed il 1953 e considerata l’ottavo palazzo più alto della capitale (25 piani e 117 metri).

Disposto su 4 livelli del palazzo, Zara dividerà però lo spazio anche con una piccola area adibita a Stradivarius la sorella dedicata alla moda femminile. Per tutti gli appassionati della catena quindi una tappa in più se di passaggio a Madrid, dallo scorso 8 aprile è una meta obbligatoria per tutti gli appassionati di moda.