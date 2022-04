Scompare dopo una battuta di pesca, poi il tragico ritrovamento

Un pescatore di 49 anni, di cui si erano perse le tracce alcune ore prima, è stato trovato senza vita nelle acque di un canale ad Alfonsine, in provincia di Ravenna.

Era uscito di casa per una battuta di pesca, ma non è più rientrato, circostanza che ha fatto scattare le ricerche. Poco dopo è stato trovato privo di vita in un canale. Questo il tragico destino di un uomo di 49 anni residente ad Alfonsine, in provincia di Ravenna.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari che, non vedendolo tornare a casa e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, hanno avvisato le forze dell’ordine. Purtroppo, le operazioni di ricerca si sono concluse a distanza di qualche ora con il tragico ritrovamento.

Alfonsine, dramma all’alba: pescatore scomparso da alcune ore trovato morto in un canale

All’alba di ieri mattina, domenica 24 aprile, il cadavere di un uomo è stato recuperato dal canale Destra Reno di Alfonsine, comune in provincia di Ravenna. Si tratta di un uomo di 49 anni, residente in paese, di cui era stata denunciata la scomparsa qualche ora prima.

Il 49enne, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, era uscito di casa nella giornata di sabato per una battuta di pesca sul Reno, ma non aveva più fatto rientro a casa. I parenti avevano provato a contattarlo telefonicamente, ma senza successo: in serata, dunque, hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno fatto scattare le ricerche, a cui hanno preso parte i vigili del fuoco.

Le squadre hanno prima rinvenuto l’auto del pescatore nei pressi dell’argine del canale, poi la drammatica scoperta: il cadavere del 49enne all’interno del corso d’acqua recuperato dai sommozzatori. Constatato il decesso, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per determinare le cause della morte.

Non è escluso, riporta Il Corriere della Sera, che l’uomo possa essere rimasto vittima di un incidente scivolando nel canale mentre pescava o che possa essere stato colto da un malore.