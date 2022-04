Le ultime dichiarazioni di Antonino Cannavacciuolo sulla moglie colpiscono nel segno. Il parere degli utenti non baderà a mezzi termini.

Lo chef e showman di origini campane, Antonino Cannavacciuolo, è intervenuto in maniera inattesa, in queste ultime ore, parlando del suo rapporto con la moglie e manager, Cinzia Primatesta. Le dichiarazioni della star della cucina italiana non sono passate inosservate.

Classe 1975, un curriculum particolarmente florido e una soddisfacente collezione di Stelle Michelin, a partire dal lontano 2016 Cannavacciuolo ha iniziato la sua escalation di popolarità anche sul piccolo schermo, grazie alla sua prima partecipazione nella trasmissione, tuttora in corso, di “Cucine Da Incubo“. Da affiatato giudice per “Masterchef” all’inizio di una trasmissione su Sky Uno, in cui è assoluto protagonista dal 2019, il repertorio professionale di Antonino sembra non avere limiti. Ma cosa è successo davvero nella sua vita privata? Scopriamolo adesso attraverso le sue ultime dichiarazioni.

Antonino Cannavacciuolo, dichiarazioni forti sulla moglie e sul matrimonio: “il nostro rapporto è cambiato”

Il nato sotto il segno dell’Ariete ha pronunciato parole forti nei confronti della sua compagna di vita dal lontano ’95. Il loro primo incontro, avvenuto al cospetto della famiglia di Cinzia nel loro ristorante, pare abbia sancito anche un netto cambiamento in positivo nella vita professionale di Antonino.

Da quel momento in poi i due non si sarebbero più lasciati, preferendo vivere in simbiosi e collaborando a pieno sia nella sfera privata, come nell’ambito delle loro vicendevoli carriere.

Antonino ha desiderato quest’oggi tornare indietro nel tempo, spiegando al pubblico le vere dinamiche del loro primo incontro. Lo chef racconta di aver conosciuto casualmente Cinzia. Lei era la figlia del proprietario del ristorante in cui aveva iniziato a lavorare. E per due annualità sono rimasti semplicemente dei buoni amici. Poi, spiega il cuoco, “quando le ho detto che sarei andato a lavorare a Capri, il nostro rapporto è cambiato“.

Cinzia avrebbe infatti deciso di seguirlo nel suo viaggio in avanscoperta e da lì avrebbe avuto inizio la loro frequentazione. L’amicizia di fondo, però, ricorda lo chef: è rimasta. “Lei è la mia migliore amica“. E ancora: “la persona assieme a cui ho piantato un seme che è diventato una pianta“.

Il parere degli utenti, al contempo, non faticherà a scindersi. Se per alcuni sarà, sin da subito, “bello leggere delle parole di amore così dolci e vere“, per altri la situazione si dimostrerà leggermente diversa.

“Bella storia“, scriverà di risposta un ultimo utente. Ma, stando al suo parere: “niente di eccezionale“. Nonostante ciò, ricorderà infine quest’ultimo, la storia resta “bellissima” proprio “nella sua semplicità e verità“.