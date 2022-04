Si festeggia il ritorno tanto atteso, in questo aprile 2022, dell’outlet “Griffati e Firmati”. La nuova collezione è pronta a sorprendere il centro cittadino.

In auge dal 2004, con un’idea del tutto innovativa dei suoi sponsor per la vendita di capi d’abbigliamento firmati, l’outlet “Griffati e Firmati” ha finalmente indetto la sua riapertura in centro per questo mese di aprile 2022.

L’outlet nasce dalla brillante concezione dei suoi produttori di rivoluzionare le modalità di vendita nel settore abbigliamenti e accessori per i suoi acquirenti, fornendo un’ampia scelta su scala internazionale di brand altamente gettonati e con prezzi considerati ben presto da quest’ultimi come altrettanto convenienti. In continuo aggiornamento sul piano del marketing, per offrire ai suoi consumatori un servizio “ad hoc”, lo store ha deciso in questi giorni di inaugurare la sua nuova collezione primavera-estate.

Apre l’outlet delle grandi firme: la nuova collezione arriva finalmente in centro

L’inaugurazione del noto outlet è avvenuta lo scorso sabato 2 aprile, presso la località di San Benedetto del Tronto, sulla meravigliosa costa turistica del litorale adriatico. Il centro della città ha pertanto accolto con grande sorpresa la riapertura di “Griffati e Firmati” in viale Secondo Moretti, al civico numero 1.

La novità è riuscita ad attirare l’attenzione dei cittadini e dei frequentatori delle zone limitrofe per le sue imperdibili offerte messe a disposizione del pubblico. Specialmente in vista della stagione estiva.

Con un ribasso dei prezzi di mercato fino al 70% per quel che riguardi molti dei suoi articoli, l’outlet ha infine messo a disposizione un’esperienza d’acquisti che sarebbe in grado di far dimenticare, per le sue peculiarità, la necessità per molti di dover attendere le offerte previste dai saldi stagionali.

Tra le numerose firme scelte dalla gestione dell’outlet, oltre alla recente disponibilità di acquistare prodotti relativi anche all’iconico brand Chiara Ferragni, vi sarebbe un totale di ben 5000 articoli. Fra questi, al momento, la scelta permane su valide etichette come Adidas, Elisabetta Franchi, Calvin Klein, Liu Jo, e moltissimi altri.

Gli orari di apertura sarebbero finora rimasti immutati. Le porte dello store aprono, tutti i giorni, dalle ore 9.30 del mattino fino alla chiusura stabilita per le ore 20.