Aurora Ramazzotti senza parole: “Sono incinta e non lo sapevo”

Sul web molto spesso, circolano notizie che creano il panico generale, tra i fan e i diretti interessati, proprio come è successo in questo caso.

Aurora Ramazzotti è una figlia d’arte per eccellenza. I suoi genitori, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, nonostante la separazione, continuano ad essere per lei, due punti fermi, coloro su cui Aurora, potrà sempre contare.

Aurora è una ragazza molto preparate ed intelligente, come ha spesso dimostrato durante alcune interviste televisive. Giovanissima, posta sul suo Instagram, tanti pensieri e opinioni che riguardano la società, attirando e conquistando milioni di follower, che seguono la ragazza assiduamente. La vita di Aurora è inevitabilmente esposta al pubblico, questo perché Eros e Michelle sono molto amati e apprezzati professionalmente e personalmente. Instagram, ha permesso l’interazione costante tra i personaggi famosi e tutti i loro fan e questo è stimolante per entrambi, visto che attraverso i social è possibile instaurare un rapporto più intimo e confidenziale. Non sempre però, da queste connessioni escono fuori momenti gioiosi e positivi e questo in alcune situazioni, crea malcontenti e disapprovazioni.

Aurora Ramazzotti è incinta! Notizia reale o Fake News?

Aurora è fidanzata da diversi anni con Goffredo Cerza, i due sono molto innamorati e condividono insieme tante esperienze entusiasmanti. Sui social negli ultimi tempi, è girata la notizia di una possibile gravidanza della figlia di Ramazzotti, dopo una foto nella quale appare un pancino sospetto.

La ragazza ha sempre dimostrato di essere molto ironica, soprattutto sui social, ragion per cui dopo aver letto questa notizia, ha ripreso mamma Michelle mentre la informava che sarebbe diventata nonna. Dopo alcune affermazioni divertenti, Aurora ha detto ai suoi follower: “Voi state sognando”. Attraverso questa frase probabilmente la Ramazzotti ha voluto far intendere che non c’è nessun figlio nel suo pancino visto che lei e Goffredo, sognano per il momento di godersi la vita di coppia, liberi e spensierati.

