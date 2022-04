“Beautiful”, possibile spoiler: questa coppia tornerà insieme? – FOTO

Beautiful, sono stati una delle coppie più contestate della soap. Secondo un rumor, potrebbero tornare insieme a breve.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo una delle coppie più controverse della soap. Nonostante siano stati insieme solo per pochi anni, la loro storia ha dato vita ad una delle trame più divertenti degli anni 2000. Secondo alcuni rumor, potrebbe esserci la possibilità di rivederli presto insieme.

Beautiful, c’è una speranza per Eric e Donna?

La coppia di cui stiamo parlando è quella formata da Donna ed Eric, che si sposarono circa dieci anni fa. Il Forrester iniziò a frequentare la Logan mentre era ancora sposato con Stephanie, ma ben presto la loro diventò una relazione monogama (cosa piuttosto rara per questa serie). Stephanie cercò di impedire la loro unione varie volte, sia minacciando Donna, sia ricattandola di far finire suo fratello in prigione se non si fosse allontanata da Eric.

A rappresentare il maggior ostacolo tra i due, comunque, fu Pam. La Douglas sguinzagliò il suo cane contro Donna e divenne talmente tanto ossessionata da lei da arrivare persino a rapirla e cospargerla di miele di fronte ad un orso feroce. Nonostante questo, tuttavia, il matrimonio di Donna ed Eric non vacillò, ma anzi, proseguì ancora per molti mesi.

Fu la morte di Beth Logan a separarli. Stephanie per capriccio gettò in piscina il centrino a cui la donna stava lavorando e lei, affetta da demenza senile, si tuffò, morendo annegata. Donna insistette perché Eric denunciasse Stephanie e, quando lui si rifiutò, decise di chiedere il divorzio.

A distanza di anni dalla rottura di Donna ed Eric, sembra che gli sceneggiatori stiano lasciando indizi di un possibile ritorno di fiamma. Uno tra tutti? Questa foto pubblicata dal profilo ufficiale di Beautiful!