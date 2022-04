Chanel fidanzata con Achille Lauro? Francesco Totti reagisce in maniera clamorosa -VIDEO

Se Chanel Totti si fidanzasse con Achille Lauro cosa succederebbe in casa Totti? La reazione di Francesco è assurda

Che Chanel sia ancora considerata la piccola della famiglia Totti non c’è dubbio, ma anche la secondogenita di Ilary e Francesco è cresciuta e il papà deve iniziare a pensare ad un possibile fidanzato per sua figlia.

Chanel è ormai un’adolescente, molto conosciuta sul web per essere la figlia dell’ex calciatore romano e la conduttrice televisiva Ilary Blasi. Se ancora è presto per parlare di fidanzati, tra qualche anno il pupone dovrà fare i conti con la dura realtà. Ma come potrebbe reagire?

Francesco Totti, Chanel fidanzata? La sua reazione

Dopo quasi un anno dall’episodio, su Tik Tok è spuntato un video di Francesco Totti ospite ad una delle puntate di “Felicissima sera” di Pio e Amedeo. I due conduttori con un pizzico di ironia hanno chiesto al pupone cosa farebbe se sua figlia si presentasse a casa con un fidanzato.

In particolare hanno fatto riferimento ad un ragazzo come Achille Lauro e la faccia dell’ex calciatore ha lasciato tutti senza parole. Per non dare troppo nell’occhio e sdrammatizzare, il diretto interessato ha risposto: “Eh…vado in cucina” e uno dei due presentatori ha chiesto: “A prendere cosa?”. E ancora Totti: “Non lo so”.

Il video è diventato virale ed ha fatto divertire tutti gli utenti che lo hanno visto, qualcuno ha lasciato anche qualche commento come: “Totti è un grande“, qualcun altro ha aggiunto: “Anche se sono laziale, considero Totti fantastico”.

Il pupone riesce sempre a lasciare il segno, non è un caso che è il più gettonato tra il pubblico e nelle trasmissione è quasi sempre presente come ospite. Con sua moglie Ilary Blasi sono diventati una delle coppie più amate dagli italiani che non possono fare a meno di seguire i due vip.

