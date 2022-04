Il volo è un gruppo musicale molto importante formato da tre giovani e talentuosi ragazzi: Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Tutto è partito grazie al programma “Ti lascio una canzone” dove i tre ragazzi hanno partecipato come singoli concorrenti ma dopo il successo ottenuto, insieme sono diventati una sola cosa e hanno dato vita a delle canzoni meravigliose.

Tra i tre, quello più estroverso sembra essere Gianluca, colui che da anni è considerato il più vivace e anche con le donne, sono negli anni usciti tanti articoli che lo vedevano protagonista in compagnia di alcune ex fidanzate. Gianluca non si è mai fatto mancare nulla e ha sempre dimostrato che gli piacciono le belle ragazze e per questo non si tira indietro davanti alle occasioni che gli capitano, ma al momento è molto innamorato della sua donna e per questo non guarda nessun’altra. I social hanno travolto la società ed anche la vita dei personaggi famosi che amano condividere la loro routine privata con i fan, Gianluca infatti ha un profilo molto attivo dove posta video e foto.

Gianluca Ginoble da solo in auto, per distrarsi canta a voce alta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Harry e Meghan Markle nella bufera, dal grande ritorno a Palazzo al trattamento inaspettato. Accade l’impensabile

Tra le ultime storie postate proprio da Gianluca sul suo Instagram, il cantante è da solo in macchina mentre si dirige a Roma. Non avendo nessuno con lui, ha ben pensato di cantare riprendendosi con il cellulare per tenersi compagnia.

Quanto avranno adorato i fan questi video? Per un’artista come lui che fa della propria passione, ovvero la musica, la sua compagnia migliore è davvero un sogno che si realizza. Insieme ai suoi colleghi e amici di sempre, Ignazio e Piero, a Maggio partirà per diversi concerti. Il Volo sta ottenendo un successo che negli anni mantiene i ritmi del primo giorno, dimostrando al pubblico ed anche a loro stessi, che la musica può e deve unire il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Pellegrini in costume a bordo piscina blocca il web: sensualità senza filtri – FOTO