Prosegue l’inchiesta sul giallo di Luigi Criscuolo, il commerciante 60enne conosciuto da tutti come Gigi Bici.

Avanza l’indagine sulla morte di Luigi Criscuolo. Al pari di quello di Trieste, anche il giallo di Pavia tiene da mesi il nostro Paese incollato allo schermo. Non solo i familiari della vittima, ma l’intera popolazione nazionale è col fiato sospeso, in attesa e alla costante ricerca della verità di fronte a nuovi indizi, esami e dichiarazioni della Scientifica. I tempi delle attività di indagine si prolungano: troppo intricato il groviglio attorno al caso. In attesa di una chiave risolutiva, la famiglia Criscuolo, si è rivolta alla nota criminologa Roberta Bruzzone.

“Nessuna relazione: Barbara Pasetti ha agito da sola”

Ancora senza sepoltura Gigi Bici, il commerciante di 60 anni ucciso da un colpo di pistola alla tempia. Nessuna verità rischiara il giallo nel pavese. Dallo scorso 20 gennaio a quel tragico lunedì 8 novembre, rispettivamente il giorno della sparizione e del rinvenimento del cadavere di Luigi Criscuolo, il fascicolo resta aperto. Nonostante i progressi, si allungano i tempi d’indagine. Il caso è un “vero rompicapo”, ha confessato ai media un investigatore. In attesa della perizia sull’olgiva rinvenuta nella villa; di tipologia e colore del tutto differente rispetto alla pistola emersa dal sottosuolo del giardino, la famiglia Criscuolo non perde tempo e si è affidata alla nota criminologa Roberta Bruzzone.

Le sue ultime dichiarazioni ruotano attorno al profilo psicologico di Barbara Pasetti, unica indagata sull’omicidio di Gigi Bici. Attualmente nel carcere di Vigevano per reato di tentata estorsione, omicidio e occultamento di cadavere, la fisioterapista di 40 anni avrebbe agito da sola. Secondo il parere dell’esperta citata dal Giornale, l’accusata “si è mossa con determinazione. È stata la prima persona a sapere della morte di Gigi Bici; lo si evince dalle chat, dalle lettere estorsive e dalla conversazioni avute con diversi amici di Gigi. La sua posizione è compromessa. […] Secondo me ha agito da sola”. La situazione è complessa: Barbara Pasetti “è una donna che non ha una vita di relazione […] bisognerà approfondire”.