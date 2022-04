Nell’ultima puntata del serale di “Amici”, Giulia Stabile ha realizzato un piccolo sogno: il racconto della ballerina sui social

Vincitrice in carica del talent di Amici, Giulia Stabile è riuscita in un solo anno a realizzare uno dei suoi sogni più grandi ovvero quello di diventare una ballerina professionista nel programma di Maria De Filippi. Nel corso delle ultime settimane il pubblico ha potuto rivederla sul palco del serale che lo scorso anno l’ha vista alzare in cielo la coppa della ventesima edizione.

Amatissima da milioni di giovani, la ballerina ha più volte condiviso con i suoi fan emozioni e riflessioni attraverso i social. Lo ha fatto anche questa volta, raccontando una pagina inedita della sua vita. Per farlo ha voluto fare un passo indietro, tornando nel 2015 quando una Giulia 12enne si trovò dinnanzi allo schermo televisivo a seguire la trasmissione che cinque anni dopo l’avrebbe lanciata.

“Mi chiedo cosa avrebbe detto se l’avesse saputo”, Giulia Stabile condivide l’emozione provata sul palco di Amici

La puntata del serale di Amici andata in onda sabato 23 aprile si è conclusa con un’esibizione piuttosto speciale. L’ospite musicale della serata era infatti Stash -che siede in giuria accanto a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto– che con i The Kolors ha presentato al pubblico il nuovo singolo “Blackout“.

Ad accompagnare la band, dando vita a uno spettacolo di grande intrattenimento, ci ha pensato il corpo di ballo dei professionisti del programma. Al centro della scena c’era proprio lei, Giulia Stabile, che sui social ha raccontato di come abbia realizzato un altro piccolo sogno.

“Nel 2015 vedo i The Kolors ad Amici dal salottino di casa e impazzisco per loro, inizio a pubblicare video di loro che cantano in puntata o dei loro videoclip sul mio profilo“, racconta. L’allora 12enne ha richiesto insistentemente di poter ricevere come regalo il loro album, “per metterlo in macchina ed ascoltarlo tutti i giorni nel tragitto verso danza“, rivela.

Giulia Stabile torna poi ad oggi, a distanza di sette anni da quei momenti, realizzando di aver accompagnato l’amata band sul palco da professionista. “Lavoriamo tanto e c’è poco tempo anche per realizzare queste piccole cose” -sottolinea- “ma nel momento in cui ci penso mi chiedo cosa avrebbe detto la piccola giugiulola se avesse saputo che sarebbe successo tutto questo“.

Conclude affermando che senza dubbio la versione 12enne di se stessa avrebbe affermato “e dai non mi prendere in giro“, non credendo a quello che sarebbe riuscita a raggiungere solo pochi anni più tardi. Ancora una volta Giulia Stabile ha voluto dimostrare come i sogni possano avverarsi, condividendo le sue emozioni con i propri fan.

