Manuel Bortuzzo, il triste annuncio sui social: “Ci abbiamo provato, ma…”

Manuel Bortuzzo ha pubblicato un post sui social che ha spezzato il cuore dei suoi fans: il nuotatore ha rivelato cosa sta succedendo tra lui e Lulu Selassie

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre 2021. Un amore che, tra mille divergenze, è nato sotto ai riflettori. Dopo aver superato numerosi ostacoli pensavano di essere pronti a tutto e di poter stare insieme per tutta la vita, ma purtroppo le cose non sono andate come si aspettavano.

Una volta che si sono ritrovati fuori dal programma di Alfonso Signorini, hanno cominciato la loro vita insieme e hanno fatto anche numerosi progetti. Pensavano di sposarsi e di diventare presto genitori, eppure nel giro di un mese, la loro relazione è giunta già a capolinea. Ad annunciarlo, è stato proprio Manuel in una storia pubblicata su Instagram.

Manuel Bortuzzo rivela: “Tra me e Lulu Selassie è finita”

“In questo mese, dal termine del GF Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra di noi non possono essere più superate” ha cominciato così Manuel nella storia che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram. “Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della casa del GF, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“.

Non sono chiari i motivi della rottura, ma di recente i due si sono ritrovati ad affrontare diversi problemi familiari. Infatti, da alcune cose emerse sui social, sembrava proprio che la famiglia Bortuzzo non approvasse questa loro relazione.

Qualcun altro, invece, ha ipotizzato ad uno scherzo de Le Iene. Dunque, non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se si tratta davvero di uno scherzo o se invece è tutto vero.