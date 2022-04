Manuel Bortuzzo dopo l’addio a Lulù arriva la reazione dell’ex fidanzata

Il nuotatore e la principessa etiope si sono lasciati. L’annuncio inaspettato ha scosso il web ma non si è fatta attendere la sua reazione…

All’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip”, era nata una storia d’amore che aveva fatto sognare tutti i telespettatori.

Quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie sembrava dovesse essere una favola moderna, i due si erano promessi eternità, erano andati a vivere insieme e fino a qualche giorno fa condividevano sui social scatti da veri piccioncini.

Avevano parlato di famiglia, matrimonio e figli ma come un fulmine a ciel sereno è arrivato l’annuncio su Instagram prima di Manuel attraverso una Stories e poi della principessa con una diretta.

Hanno parlato di divergenze incolmabili, un amore bellissimo nato all’interno della casa del GF Vip ma che non ha trovato riscontro nella vita reale.

La reazione dell’ex fidanzata di Manuel

Manuel Bortuzzo ha più volte dichiarato pubblicamente di essere follemente innamorato della sua Lulù e che fosse la ragazza più bella che abbia mai avuto come fidanzata.

Mentre il nuotatore era all’interno della casa del ”Grande Fratello Vip” ricevette una sorpresa da parte della sua ex Federica Pizzi.

La giovane ragazza studia presso l’Università Tor Vergata di Roma, igiene dentale, è la figlia della compagna del dentista di Bortuzzo e i due si sono conosciuti proprio all’interno dello studio dentistico.

La loro storia d’amore non ha avuto una lunga durata, lo stesso Manuel aveva dichiarato che i due si erano lasciati poiché non si conoscevano abbastanza, tuttavia sono rimasti in ottimi rapporti tanto che la giovane gli ha voluto fare una sorpresa mentre era all’interno della Casa.

In molti si sono chiesti quale sia stata la sua reazione dopo che Manuel e Lulù si sono lasciati, noi siamo andati a scovarla su Instagram e abbiamo scoperto che non ha rilasciato dichiarazioni dettagliate piuttosto è andata a divertirsi in discoteca con degli amici. Chissà che i due non si rincontrino e ricomincino proprio da dove avevano interrotto.