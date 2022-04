Marica Pellegrinelli, lutto impossibile da superare per l’ex moglie di Eros Ramazzotti: la modella non riesce ancora a crederci

Marica Pellegrinelli ha sempre cercato di tenere separata la propria vita privata dal lavoro. Spesso e volentieri, è stata la stessa ex moglie di Eros Ramazzotti a ribadire di voler mantenere il massimo riserbo rispetto ai propri affetti e alle persone che la circondano.

Una volontà non sempre rispettata dai media, che fin dagli inizi non hanno mancato di dedicare moltissime attenzioni all’ex moglie di Eros Ramazzotti. Data la sua relazione ancora agli albori con William Djoko, in aggiunta, i riflettori sulla Pellegrinelli non hanno fatto altro che intensificarsi nelle scorse settimane.

Talvolta, però, è la stessa Marica a decidere di aprire le porte del proprio cuore al suo folto pubblico di seguaci. Lo ha fatto anche poche ore fa, attraverso una foto straziante pubblicata mediante le Instagram stories. Senza alcun tipo di freno, la modella ha condiviso con i followers il dolore più grande di tutta la sua vita.

Marica Pellegrinelli, il lutto impossibile da superare: “non riesco a farlo”. La FOTO è straziante

La fidanzata di William Djoko ed ex moglie di Eros Ramazzotti è sempre apparsa restia a condividere aspetti del proprio privato attraverso i social. La Pellegrinelli, in svariate occasioni, ha infatti attaccato pesantemente tutte quelle testate giornalistiche che avessero osato speculare sulla sua vita personale.

Poche ore fa, tuttavia, è stata proprio la modella a voler condividere con gli utenti un episodio davvero significativo per lei, risalente a pochi mesi fa. Attraverso una foto postata mediante le Instagram stories, la Pellegrinelli ha ricordato il primo anniversario della morte di sua nonna Abigaille.

“È passato un anno in apnea e ancora non riesco a piangere“, ha scritto la modella a corredo dello scatto, per mezzo del quale ha drammaticamente ammesso di non aver ancora superato questa devastante perdita.

Nella foto, l’ex di Eros abbraccia la nonna con trasporto e sorride di fronte all’obiettivo. Marica, ancora provata dalla scomparsa di una delle persone più importanti della sua vita, ha voluto ricordare la nonna affettuosamente nel giorno dell’anniversario della sua morte.