Miriana Trevisan ha ricevuto la sorpresa più bella dall’ex marito Pago: il sentimento che li unisce appare a dir poco incontenibile

Durante il percorso televisivo al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è avvicinata in modo particolare a due uomini, con i quali sembrava aver instaurato un particolare feeling. Stiamo parlando di Nicola Pisu e di Biagio D’Anelli, che avevano attirato le attenzioni della bellissima showgirl.

Con il tempo, tuttavia, l’ex gieffina ha realizzato che né Nicola né Biagio avrebbero mai potuto fare al caso suo. La Trevisan, indipendente e determinata, è sempre apparsa come una donna che sa bastare a sé stessa.

Tra l’altro, nella vita di Miriana c’è un uomo davvero importante, oltre al dolcissimo figlio Nicola. Si tratta dell’ex marito Pago, l’unico di cui la Trevisan si fidi e su cui sa di poter sempre contare. Proprio il cantante, alcuni mesi fa, ha organizzato alla showgirl la sorpresa più bella di tutta la sua vita.

Miriana Trevisan, la sorpresa più bella l’ha ricevuta da Pago: amore incontenibile

Il matrimonio tra Miriana e Pago venne celebrato il 14 giugno 2003. Un amore che sembrava destinato a durare in eterno, ma a cui, in maniera del tutto sorprendente, i due ex coniugi decisero di porre fine nel 2013. Da quel momento, le strade della showgirl e del cantante si sono definitivamente separate.

Contrariamente a quello che i fan hanno sempre pensato, tra Miriana e Pago il bene non si è mai assopito; all’opposto, con il passare del tempo, i due ex si sono legati indissolubilmente l’uno all’altra, anche per il bene del figlio Nicola.

Solamente alcuni mesi fa, proprio il cantante aveva dimostrato pubblicamente l’affetto nutrito per la Trevisan. Pago, infatti, aveva deciso di accettare l’invito di Alfonso Signorini e di presenziare ad una puntata del GF Vip.

Miriana, che stava affrontando una fase delicata del proprio percorso, aveva bisogno di essere supportata da qualcuno che la conoscesse bene. Pago, legatissimo a lei, non ci pensò neanche per un secondo e si precipitò in casa per farle arrivare tutto il sostegno necessario.

La showgirl, colpita dal gesto dell’ex marito, non aveva mancato di emozionarsi e di scoppiare a piangere di fronte a tutti. Un momento a dir poco commovente, testimonianza di come il rapporto tra i due ex coniugi si sia trasformato in qualcosa di molto più profondo.