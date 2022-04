Penny Market, apre un nuovo punto vendita in Italia: importanti novità

Penny Market apre i battenti di un nuovo punto vendita. In Italia si allunga così la lista dei supermercati targati dal noto marchio tedesco.

Tempo di novità per Penny Market. La famosa catena di supermercati, fondata nel 1973 in Germania, espande la sua presenza in Italia con l’apertura di un nuovo punto vendita.

Il colosso della spesa, con oltre 3 mila punti vendita sparsi per l’Europa, in cui sono impegnati più di 40 mila dipendenti, allunga la lista di discount presenti per il Bel Paese.

Nato nel 1994, con la creazione della Penny Market Italia sr.l, con la compartecipazione di Esselunga S.p.a. uscita poi nel 1999, dopo il primo negozio aperto a Cremona nel ’94, anno dopo anno si è diffuso a macchia d’olio per l’Italia. Ai suoi oltre 50 negozi, di dimensioni medio piccole, si aggiunge una new entry contraddistinta da grandi novità.

Penny Market, nuova apertura: importanti novità

Penny Market porta non solo un nuovo negozio in Italia, ma anche notevoli novità. A Servazza, comune in provincia di Lucca, ha aperto i battenti un nuovo punto vendita del marchio situato in un vecchio magazzino. Soggetto a un‘intervento di recupero è qui che ha sede il nuovo negozio: 1.000 mq e oltre 90 posti auto.

Dallo scorso luglio sono stati realizzati i lavori per dare alla luce questo nuovo ingresso che porta a 10 il numero di Penny Market in provincia di Lucca e a 52 quelli in Toscana.

Aperto lo scorso 24 marzo, non solo ha permesso di dare vita a un progetto di riqualificazione urbana, ma ha creato partnership con realtà del territorio allo scopo di valorizzare le eccellenze gastronomiche toscane. Dalla gastronomia, alla macelleria, alla pasticceria, tante le golosità opera dei produttori locali presenti nei suoi spazi.

I prodotti regionali si affiancano a quelli classici situati tra gli scaffali del noto marchio che pone così al centro la territorialità. Oltre a questo un focus viene puntato sulla sostenibilità con uno store progettato con soluzioni a basso impatto ambientale come l’illuminazione a led dei banchi frigo. Inoltre sul tetto è stato installato un impianto fotovoltaico, la cui energia prodotta verrà utilizzata dallo store stesso portando a un considerevole abbattimento dell’inquinamento.