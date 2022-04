Fan attoniti di fronte all’ultima mossa di Alessia Marcuzzi. Lo scatto rubato alle Maldive la ritrae in attimi di “puro relax”.

“In estasi“: pare sia questa la definizione più adatta per raccontare alcuni dei dettagli clou relativi all’ultimo diario di viaggio, stilato memorabilmente in questi giorni, dalla conduttrice e nota imprenditrice, Alessia Marcuzzi. L’ex modella romana è riuscita, ancora una volta, a mozzare il fiato dei suoi fan grazie ad un’insolita prova costume.

Dopo aver indossato, nella serata di ieri, un meraviglioso capo d’abbigliamento in verde petrolio e dalla texture altamente raffinata, realizzato dall’originale brand made in Italy di @anajanofficial, la conduttrice ha poi colto l’occasione, in questa mattina di domenica 24 aprile, per sponsorizzare uno dei suoi prodotti più gettonati di skincare. Prima di entrare sotto la doccia, anch’essa immersa in un panorama naturale, Alessia ha mostrato ai suoi fan la linea di beauty routine del giorno. Firmata da @lucebyalessiamarcuzzi e che si dimostra, ad ora, come un marchio costantemente in ascesa nell’ambito della dermocosmesi.

“Una roba perfetta” Alessia Marcuzzi per lei “un minuto di silenzio” beccata con le mani nel… – FOTO

