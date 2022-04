Valentina Ferragni ci ha appena lanciato l’ultima e importantissima lezione di stile che possiamo replicare proprio in questi giorni: i suoi pantaloni a palazzo sono della stessa nuance del sole e ci insegnano tanto a risplendere quanto a celebrare la Primavera!

L’influencer è più attiva che mai su Instagram nell’ultimo periodo. Ed è proprio sul social network fotografico che Valentina Ferragni ci ha permesso di ammirare la sua ultima chicca: un pantalone a palazzo della stessa nuance del sole. Ode alla Primavera!

La sorella di Chiara ha indossato il nostro (prossimo) pantalone preferito per una vacanza a Marrakech, in un outfit che prevede anche il top coordinato, ma è possibile ammirarlo oggigiorno indosso da tantissime vip ed influencer diverse.

In questo periodo dell’anno, con giornate che alternano momenti di caldo a momenti di brezza fresca, il pantalone a palazzo è a tutti gli effetti il miglior amico di una donna, non a caso è una delle tendenze moda Primavera 2022.

Comodo, ampio ed indomabile tanto con le sneakers che con un paio di décolletés, è impossibile non amarlo.

Anche l’imprenditrice e designer di gioielli lo sfoggia con fierezza. Mentre trascorre le giornate impegnata con la creazione della sua nuova collezione, non perde occasione per sfoggiare outfit da urlo che sono d’ispirazione per tutte noi fashioniste. Quindi lasciamo che la nostra fantasia si scateni davanti all’immagine di questo completo splendente…

Valentina Ferragni, ode alla Primavera con il completo top e pantaloni a palazzo del colore del sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Con il taglio morbido e sinuoso, il modello di pantalone scelto da Vale abbraccia la sua figura senza sminuirla.

E’ firmato Christopher Esber e fa parte di un completo total yellow.

Leggi anche –> I 5 segreti di stile ed eleganza: parla Drusilla Foer

Il pantalone è realizzato in modo da seguire naturalmente la forma delle gambe, disegnando la silhouette. La vita alta e aderente è caratterizzata da un’arricciatura sul davanti: si chiude con una stringa ton sur ton che forma un fiocco.

Lo stesso gioco è ripreso dal top che, in questo modo, definisce la scollatura e scopre il ventre. Ha la manica lunga dal taglio classico, come fosse una camicia.

Leggi anche –> Stanca della monotonia? Ecco come indossare un cardigan in 4 modi alternativi… – VIDEO

L’influencer completa l’outfit con un sandalo color turchese di Hermès che spezza il colore uniforme del completo: impossibile guardarla e non pensare ad un cielo sereno.