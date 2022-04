Victoria De Angelis e il bacio mancato a Damiano: la FOTO mai vista

Victoria De Angelis stupisce il web con un video inedito che ha lasciato tutti senza parole: è successo davvero? La reazione di Damiano

I Maneskin continuano a cavalcare l’onda del successo con una serie di eventi strepitosi. Stanno facendo il giro del mondo e e il rock che è in loro sta conquistando generazioni su generazioni.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021, i 4 componenti si sono fatti conoscere ovunque e la loro musica è arrivata anche negli Stati Uniti. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ecco cosa è successo tra due di loro.

Maneskin, il bacio inaspettato tra Damiano e Victoria- FOTO

Per la prima volta i Maneskin sono volati in California per assistere al Festival di Coachella, dopo due anni in standby in cui tutto si è fermato. Sui social non sono mancati foto e video di alcuni momenti dell’evento più cool.

Tra i tanti scatti e filmati, Victoria De Angelis ha pubblicato una foto che lasciato tutti senza parole.

Si tratta di una scena avvenuta su un’auto dove la cantante ha baciato appassionatamente il suo amico Damiano. Nessuno aveva mai visto una cosa del genere e proprio per questo i fan sono rimasti senza parole.

Non c’è dubbio che si è trattato di un bacio in amicizia, i due sono cresciuti insieme ed hanno un legame indissolubile e duraturo. La passione per la musica, l’affetto e la stima li hanno uniti sempre di più.

Victoria e Damiano con gli altri componenti della band sono pronti a volare a Torino dove li attende l’Eurovision. Quest’anno, però, saranno soltanto ospiti. Inoltre, non potranno mancare i live in Italia con una prima data già sold out giovedì 28 aprile all’Arena di Verona e giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Per non parlare della tournée che li attende nei più importanti festival europei come il Rock Am Ring & Rock Im Park, Reading & Leeds Festival, Lollapalooza, Rock Werchter, passando per altri Festival come Rock in Rio in Brasile e molti altri. E per finire, il pubblico non vede l’ora di vederli e ascoltarli al concerto-evento al Circo Massimo a Roma, sabato 9 luglio 2022.