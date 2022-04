Aida Yespica provoca i suoi follower con un abito molto ma molto sexy. L’apertura è così abissale che si vede tutto

Aida Yespica nelle scorse settimane era stata tirata in ballo nelle dinamiche del “Grande Fratello Vip”. Era stata Delia Duran, moglie di Alex Belli, a parlare nella casa di un flirt con la sua connazionale. Immediata era stata la smentita della Yespica che a Casa Chi aveva detto: “Le voglio bene ma non c’è mai stato nulla tra di noi”.

L’ha definita una sciocchezza l’ex modella venezuelana che ha chiesto alla sua amica di essere tenuta fuori da questo discorso. Lei è una mamma e non vuole entrare nelle logiche del gossip con questi argomenti che non la riguardano.

A seguire anche la smentita della Duran che su Instagram ha definito l’amica “la tipologia di donna che mi potrebbe piacere”.

Aida Yespica, in rosa destabilizza: i fan impietriti dalla sua bellezza – FOTO

Messo da parte il gossip nato nella casa del “Grande Fratello Vip”, Aida Yesoica torna alla sua vita di mamma e di influencer sui social. Per lei un profilo seguito da quasi un milione di follower e degli scatti che catturano sempre l’attenzione dei fan.

E non è passato inosservato nemmeno lo scatto pubblicato ieri. Abito super elegante, in rosa pastello, in piena tendenza per la stagione, ed un aperitivo in uno degli hotel più prestigiosi di Milano.

Aida è elegantissima, non sappiamo a che evento dovrà partecipare ma sicuro è l’effetto sortito dai fan. Lo spacco è così profondo, abissale, che nel momento in cui le showgirl si è seduta non ha lasciato nulla all’immaginazione.

L’abito è praticamente tutto aperto e sale fino inguine. Le splendide gambe di Aida sono scoperte, in primo piano, lunghissime e filiformi. Ai piedi un paio di decolleté nere altissime ed una piega liscia e perfetta che le porta i capelli dietro la schiena.

Un flute di prosecco ed un po’ di frutta. La Yespica seduta sul terrazzino si concede un momento di relax e piacere ed i suoi fan rimangono impietriti dalla sua bellezza.

