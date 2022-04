“Amici 21” succede sempre tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: “Ama farlo con me”

L’attrice intervistata ha confessato cosa accade nel dietro le quinte del programma di Canale 5, chi lo avrebbe mai detto?

La ventunesima edizione del talent di “Amici” sta per arrivare alla sua conclusione dopo una stagione davvero emozionante ricca di tanti momenti indimenticabili che hanno fatto sorridere e piangere non solo il pubblico a casa ma anche gli stessi protagonisti di questa stagione.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Ora che i giochi sono al termine, ha deciso di farsi avanti e parlare una vecchia conoscenza del programma di Canale 5 che non è potuta partecipare in veste di ospite come invece era stato per la stagione scorsa. Si tratta di Sabrina Ferilli, attrice di successo e amica di Maria De Filippi con cui condivide anche il salotto di “Tu sì que vales”.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la romana ha vuotato il sacco sulla conduttrice rivelando cosa succedeva tra di loro nel dietro le quinte di ogni programma in cui sono insieme. Ha ammesso che tra di loro c’è molto di più…

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, cosa succede tra le due? L’attrice lancia la bomba

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it)

Il rammarico per non aver potuto partecipare a questa edizione di “Amici 21” è stato tanto per Sabrina che non ha esitato a confessarlo al microfono del settimanale. Tv Sorrisi e Canzoni l’ha contattata per parlare con lei prima dell’esperienza a “Sanremo”, poi del prossimo film in uscita e anche del suo rapporto con la De Filippi che conosce da tanti anni.

Senza peli sulla lingua ha ammesso: “Maria si diverte a mettermi in difficoltà, ma è un segno di confidenza e di affetto. Mica lo permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Beatrice Borromeo in Italia per l’evento più importante, accade l’inaspettato. Mai vista così

Un’amicizia consolidata negli anni e che si nota ogni volta che le due donne sono sullo stesso palco, merito la stessa vicinanza d’età ed il carattere gioviale e scanzonato che entrambe possiedono per natura.

La romana classe 1964 giovedì 28 tornerà al cinema con Leonardo Pieraccioni dove sarà la protagonista de “Il sesso degli angeli”, una nuova esperienza che l’ha messa alla prova con se stessa ma le ha anche permesso di cimentarsi con uno dei nostri registi migliori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Justine Mattera, inizio settimana con il botto. Le trasparenze in lingerie si fanno ardenti: fan in adorazione – FOTO

“Quando mi ha detto che voleva parlarmi di un progetto sapevo già che avrei accettato”, ha svelato sempre alla rivista che ha chiuso l’intervista proprio sul film tanto atteso nelle sale.