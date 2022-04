Dopo anni di attesa il momento è finalmente arrivato: Irama è tornato sul palco davanti al calore dei suoi fan. Poi l’artista dà appuntamento a…

Per Irama il 2022 continua a essere un anno di ripartenza: dal Festival di Sanremo all’uscita del nuovo album, fino al ritorno sul palcoscenico dinnanzi ai suoi fan. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con “Il giorno in cui ho smesso di pensare“, ora per l’artista è infatti arrivato il momento di tornare a esibirsi dopo diversi anni di stop.

Una lunga attesa terminata con la data zero del suo tour, realizzata presso la Grana Padano Arena di Mantova dove Irama ha potuto tornare a cantare insieme al suo pubblico. Uno spettacolo coinvolgente nel quale l’artista ha dato libero sfogo alle sue emozioni.

“Benvenuti”, Irama dà appuntamento ai fan: il lungo viaggio è ufficialmente iniziato

Con la data zero Irama ha ufficialmente aperto le danze, portando sul palco i suoi maggiori successi e le tracce del nuovo album. Tra i brani eseguiti le hit “Mediterranea“, “Arrogante” e “La genesi del tuo colore“, ma anche “La ragazza con il cuore di latta“, “Ovunque Sarai” e l’ultimo singolo “5 Gocce“.

Proprio la collaborazione con Rkomi ha portato l’artista a essere coinvolto recentemente in un’avventura inedita. Il duo farà infatti parte del cast della terza stagione di Celebrity Hunted, il reality prodotto e distribuito da Prime Video.

Ma per Irama tra i momenti più emozionanti di questo 2022 c’è senza dubbio il ritorno sul palco. Il tour è ufficialmente iniziato e attraverso un post di riepilogo della prima tappa Irama dà appuntamento ai suoi fan per le prossime date. “E che il tour abbia inizio. BENVENUTI“, scrive.

Le prossime tre tappe saranno a Roma, Napoli e Milano dove ha ottenuto il tutto esaurito presso il Mediolanum Forum di Assago. Poi uno stop prima di ripartire il 1° luglio con il tour estivo che lo vedrà impegnato fino a settembre.

