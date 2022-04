Nella mattinata di oggi a Cagliari, un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita all’interno di un parcheggio multipiano. Sul posto i carabinieri per le indagini.

Cagliari, 64enne trovato morto in un parcheggio multipiano: ipotesi incidente

Un uomo di 64 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato trovato morto. La tragica scoperta stamane, martedì 26 aprile, nel parcheggio multipiano sito tra via Mameli e via XXIX Novembre a Cagliari.

A rinvenire il cadavere, in una pozza di sangue, e dare l’allarme, secondo quanto scrivono i colleghi de L’Unione Sarda, sarebbe stata una persona che era andata a prendere la propria auto dal parcheggio. In pochi minuti sono arrivati il medico legale ed carabinieri della stazione di Stampace ed i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale.

Constatato il decesso, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per determinare le cause della morte ed identificare il 64enne.

Da quanto emerso sino ad ora, riferisce L’Unione Sarda, si sarebbe trattato di un drammatico incidente. La vittima, per ragioni ancora da determinare, avrebbe provato a scavalcare la recinzione del parcheggio, ma è precipitata nel vuoto terminando al piano sottostante. Un volo da un’altezza di circa dieci metri che non gli avrebbe lasciato alcuno scampo.

La tragedia si sarebbe consumata durante la scorsa notte, dunque, nelle ore precedenti al drammatico ritrovamento.