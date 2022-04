Claudia Gerini, il lato dell’attrice che nessuno conosce: “Ti ritrovi così”

Claudia Gerini torna al cinema in una veste inedita, per la prima volta esordisce come regista

Roba da ricchi, Viaggi di nozze, La passione di Cristo, Grande grosso e Verdone, in questi e tanti altri progetti abbiamo visto la bellezza e ammirato il talento di attrice di Claudia Gerini che oggi, invece, sta per debuttare come regista al cinema.

Il film in uscita il 5 maggio si intitola Tapirulàn e vede protagonista la regista stessa nei panni di Emma, una originale conseulor che comunica con i suoi clienti tramite uno schermo digitale collegato al suo tapis roulant di ultima generazione.

Claudia Gerini, da attrice a regista: che incredibile sorpresa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

Tapirulàn è un film diverso da quelli che siamo soliti vedere con Claudia Gerini, qui l’attrice è una psicologa che è sempre pronta a rassicurare gli altri e a trovare una soluzione per chi ha un problema, tranne quando capita alla sorella minore.

Lo fa attraverso le videochiamate dove il pubblico riuscirà piano piano a conoscerla e a capire che anche la sua vita non è poi così lineare come vuole fare credere. C’è un trauma che l’ha bloccata, nonostante i suoi studi di psicologia e bioenergetica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Rosalinda Celentano abbandona le scene, decisione drastica per la figlia del Molleggiato. Fan increduli

Ma cosa ha rivelato l’attrice sul fatto di essere diventata una regista? “Ora ho capito perché i registi si sentono Dio. Puoi chiedere infatti tutto quello che vuoi e niente poi si muove se non sei tu a dire ok. Ti ritrovi così come un Dio a ricreare un mondo”. Ha affermato la Gerini durante il Bif&st a Bari.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ilary Blasi, la ripresa dal basso è da “chiamata al 118”. Fondoschiena voto 10 – FOTO

Poi ha spiegato che in realtà non ha mai pensato di fare la regista, ma quando le è capitata l’occasione non si è tirata indietro ed ha subito accettato. E allora non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo, il pubblico è curioso e non vede l’ora di vederla al cinema.