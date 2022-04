Un uomo di 37 anni, padre di un figlio piccolo, è morto ieri pomeriggio in un tragico incidente in moto verificatosi lungo la Napoleona a Como. Inutili i soccorsi.

Non si arresta la scia di vittime sulle strade. Ieri pomeriggio l’ennesima. A perdere la vita un giovane padre di 37 anni schiantatosi alla guida della propria moto contro alcune auto a Como. Dopo l’urto, il centauro è finito contro un’altra vettura che procedeva nell’opposto senso di marcia.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Quando sul posto sono intervenuti i medici del 118 per il 37enne era ormai troppo tardi: ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne il decesso per le gravi lesioni riportate nell’impatto.

Como, incidente in moto lungo la Napoleona: morto giovane padre di 37 anni

Spaventoso incidente a Como nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 aprile. Un uomo alla guida della sua moto ha perso la vita finendo contro alcune auto lungo la Napoleona.

La vittima è Massimiliano Travascio, 37enne originario di Policoro (Matera), ma residente a Lazzate (Monza e Brianza) insieme alla compagna ed il figlio, un bimbo in tenera età. Secondo quanto scrive Fanpage, Massimiliano percorreva la Napoleona in sella alla sua Suzuki, quando, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito contro un’auto. Dopo l’impatto, la due ruote è rimasta incastrata sotto il veicolo, mentre il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo contro un’altra vettura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Si schianta in auto contro il muro di una casa: Samuele perde la vita a 20 anni

Il centralino del 118, dopo la segnalazione, ha inviato sul posto un’ambulanza con a bordo il personale sanitario. I medici hanno provato a rianimare il 37enne, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Intervenuti per i rilievi di rito anche gli agenti della Polizia Locale di Como a cui è affidato il compito di determinare la dinamica dei fatti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Trovato morto in un parcheggio in un lago di sangue: indagano i carabinieri

Diffusasi rapidamente la notizia, innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social da parte di amici e conoscenti strettisi al dolore della famiglia del 37enne.