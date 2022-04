Daniela Virgilio sta facendo un viaggio in Sicilia e sui social condivide con i fan la sua bellezza in una cornice unica e strepitosa

Da tutti conosciuta come Patrizia di Romanzo Criminale – la serie, una prostituta legata a Dandi, il boss della banda della Magliana. Quel progetto è stato il suo trampolino di lancio che le ha fatto conquistare la stima e l’affetto di milioni di fan.

Stiamo parlando di Daniela Virgilio, classe 1983, di origine romana. L’attrice oltre ad avere molto talento è anche molto bella ed il pubblico italiano vorrebbe rivederla sul piccolo schermo o al cinema alle prese di qualche film o serie televisiva.

Daniela Virgilio, scatti strepitosi in una cornica mozzafiato – FOTO

Seguita da quasi 33mila follower, Daniela Virgilio condivide molti momenti delle sue giornate con i fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Attualmente sta facendo un viaggio in Sicilia, precisamente a Panarea e non ha perso occasione di pubblicare scatti mozzafiato.

Nell’ultimo post mostra due foto, una versione di giorno e una di notte. Nella prima indossa un paio di shorts bianchi e una camicia dello stesso colore, un cappello e gli occhiali da sole che la coprono dalla luce del sole. Nella seconda, invece, un paio di leggings, una t-shirt e una giacca di pelle. I capelli al vento le scendono lungo la schiena.

“Che classe, il fascino è solo per pochi” qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora “Niente da dire“.

Passano gli anni, ma la Patrizia di Romanzo Criminale continua ad essere una tra le donne più affascinanti del cinema italiano e i fan non possono fare a meno di seguirla e ammirarla in ogni situazione. Manca poco al suo ritorno nelle sale cinematografiche: Claudia Gerini l’ha scelta come una dei protagonisti del suo primo film da regista Tapirulàn.