Eleonora Pedron come non l’avete mai vista. La FOTO che spiazza tutti

Eleonora Pedron stupisce tutti i suoi fan su Instagram con una foto che toglie il fiato. I fan impazziscono per lei

Eleonora Pedron è uno dei volti più amati del piccolo schermo. La sua carriera ha inizio nel 2002, anno in cui partecipò e vinse il concorso di bellezza Miss Italia. Da quel momento in poi la sua vita professionale fu un susseguirsi di successi. Modella, attrice e conduttrice, la bellissima Eleonora non si è davvero fatta mancare nulla nella sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Mi sta venendo un infarto” Aida Yespica e lo spacco che sale fino a lì: l’immaginazione non serve – FOTO

Negli ultimi anni abbiamo visto sempre più spesso in tv la bellissima Eleonora Pedron. Dopo la vittoria del concorso di Miss Italia, la sua carriera è a dir poco decollata. Sono tantissimi i programmi tv, i film e le serie in cui abbiamo potuto ammirare il suo grande talento. Numerose le esperienze fatte in Mediaset, dove ha affiancato importanti giornalisti e conduttori in famose trasmissioni televisive. Ricordiamo ad esempio il programma Meteo4, dove affiancava ai tempi il giornalista Emilio Fede, e ancora la fortunata trasmissione Controcampo. Dal 2020 è fissa alla conduzione del programma Belli dentro belli fuori. Eleonora si è anche dedicata molto alla recitazione: nel 2010 interpreta il ruolo di ‘Alessandra’ in quattro episodi della serie tv di Rai 1, Donna Detective.

Una meravigliosa Eleonora Pedron nel posto più speciale Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Antonino Cannavacciuolo, dichiarazioni forti sulla moglie e sul matrimonio: “il nostro rapporto è cambiato”

Una carriera estremamente fortunata e proficua quella di Eleonora Pedron. Dal punto di vista sentimentale invece, la sua vita ha subito tanti alti e bassi. Dopo la storia d’amore, durata 8 anni, con il campione di motociclismo Max Biaggi, da cui ha avuto due figli, Inés e Leòn, alla modella sono stati attributi diversi flirt fino a quando, ormai un paio di anni fa, ha conosciuto l’attore Fabio Troiano con cui ormai fa coppia fissa.

Eleonora Pedron utilizza molto i social per condividere con i suoi fan i momenti più significativi della sua vita. Nelle ultime ore ha pubblicato una foto che la ritrae al mare, sfoggiando un fisico mozzafiato. I fan in delirio per lei, si lasciano andare a numerosi commenti di apprezzamento.