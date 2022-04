Enrico Papi e il ritiro dalle scene: condannato a 6 mesi di reclusione

Vi ricordate cosa è successo a Enrico Papi qualche anno fa? Sparì dalla televisione per un lungo periodo, il motivo è assurdo

E’ uno dei conduttori più amati e seguiti dal pubblico italiano che lo ha conosciuto negli anni Novanta con il programma “Sarabanda”. A distanza di anni, Enrico Papi è tornato al timone di una nuova trasmissione in onda su Canale 5.

“Big show” è il nome del programma condotto da Papi che nel corso degli anni ha dovuto affrontare un lungo periodo lontano dai riflettori e telecamere a causa di un evento che ha stravolto le sue abitudini.

Enrico Papi, cosa è successo tra il 2011 e il 2013

Il conduttore di “Sarabanda” ha dovuto fare i conti con la finanza qualche anno fa e tale evento lo ha portato ad allontanarsi dalla televisione per un po’. Nell’aprile 2012 fu citato in giudizio per un mancato pagamento di 99.000 euro di tasse per l’anno 2006 e così fu condannato in primo grado a sei mesi di reclusione nel marzo 2013.

Tornò sul piccolo schermo nel giugno dello stesso anno con un “Top One” nuovo game show di Italia 1 che condusse per due edizioni di seguito.

Anche nel 2002, il presentatore fu indagato in un’inchiesta che coinvolse diversi quiz televisivi, come Sarabanda. Il caso riguardava i numeri telefonici da comporre per partecipare, le cui tariffazioni, atte a contribuire alla crescita del montepremi in palio, erano considerate troppo alte.

Enrico Papi finì nel registro degli indagati poiché accusato di gestire in modo sbagliato il suo sito internet personale, visto che con un numero di prenotazione, si poteva provare a partecipare alla trasmissione. Dopo cinque anni il processo terminò con la dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Insomma, il conduttore non ha avuto sempre una carriera lineare e anche il re dei quiz televisivi si è ritrovato ad affrontare periodo difficili da un punto di vista professionale. Oggi, tutto sembra andare a gonfie vele e Papi è tornato in tv più carico e con tante novità per i telespettatori.